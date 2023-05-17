***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2023 10:02
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151855
BIST
12:514.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 58,56
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:5119,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0408
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:5121,4308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0053
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:511.260,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.260,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:49
|PSGYO
|5,83
|56.713.323
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|17.796.003
|% 9,99
|
|GOKNR
|12,58
|78.941.044
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.143.944
|% 9,94
|
|SMRTG
|63,10
|216.903.884
|% 9,93
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|ULAS
|14,82
|4.376.396
|% -4,69
|
|FENER
|45,38
|74.573.598
|% -3,16
|
|BALAT
|14,90
|39.560
|% -1,91
|
|DIRIT
|5,50
|60.599
|% -1,79
|
|KOZAL
|19,61
|1.610.604.176
|% 3,21
|
|ASTOR
|50,00
|1.195.306.172
|% 5,89
|
|EUPWR
|79,70
|1.106.858.472
|% 3,91
|
|EKGYO
|6,52
|810.353.845
|% 0,77
|
|BIMAS
|151,10
|774.216.270
|% -0,53
|
|EKGYO
|6,52
|810.353.845
|% 0,77
|
|ODAS
|5,28
|395.659.157
|% 4,97
|
|AKFYE
|10,20
|313.263.758
|% 2,82
|
|ASTOR
|50,00
|1.195.306.172
|% 5,89
|
|ADESE
|1,24
|27.852.988
|% 1,64
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7517
|19,7573
|% 0,20
|
|Euro
|21,4215
|21,4417
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,4961
|24,6190
|% -0,21
|
|Frank
|21,8860
|22,0178
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2527
|5,2791
|% 0,16
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-4,93
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|9.024
|9.161
|-70,00
|
|Tam
|8.989
|9.223
|-88,84
|
|Yarım
|4.439
|4.566
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.269
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,15
|