***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2023 10:02
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154253
BIST
13:214.783
En Düşük
|Değişim
|: 4,42%
|| 202,46
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2120,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1134
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2121,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2417
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:211.255,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.255,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:21
|YYAPI
|2,31
|25.756.653
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|86.455.587
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.677.574
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|850.322.287
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.168.741
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.255.997
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,40
|27.474.277
|% -1,95
|
|AEFES
|58,50
|270.108.690
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.378.992.621
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,83
|2.255.109.714
|% 2,75
|
|EKGYO
|7,41
|1.814.258.039
|% 5,26
|
|AKBNK
|14,96
|1.578.400.377
|% 3,10
|
|SISE
|39,84
|1.562.657.061
|% 6,52
|
|EKGYO
|7,41
|1.814.258.039
|% 5,26
|
|ISCTR
|10,83
|2.255.109.714
|% 2,75
|
|AKBNK
|14,96
|1.578.400.377
|% 3,10
|
|YKBNK
|9,45
|983.746.662
|% 3,17
|
|SKBNK
|2,27
|184.491.327
|% 3,18
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0742
|20,0809
|% 0,57
|
|Euro
|21,5623
|21,6030
|% 1,06
|
|Sterlin
|24,7048
|24,8287
|% 0,51
|
|Frank
|22,1195
|22,2527
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3360
|5,3628
|% 0,51
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,85
|
|Cumhuriyet
|8.979
|9.115
|-202,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.388
|4.508
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.201
|2.254
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|-0,28
|