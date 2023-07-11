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***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

11.07.2023 10:18
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [BEYAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170276


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DERIM 16,61 38.353.411 % 10,00  
AYCES 220,30 61.710.032 % 9,99  
AVHOL 157,40 15.266.698 % 9,99  
YAYLA 8,93 25.164.669 % 9,98  
TETMT 355,80 4.864.498 % 9,98  
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Riyal 6,9385 6,9733 % 0,05  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 11,15  
Altın Gr. 1.624 1.625 9,34  
Cumhuriyet 10.777 10.940 -12,00  
Tam 10.471 10.667 25,00  
Yarım 5.235 5.358 13,00  
Çeyrek 2.626 2.679 6,00  
Gümüş.Ons 23,20 23,22 0,07  
Gümüş Gr. 19,48 19,49 0,07  
B. Petrol 78,28 78,28 0,59  
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