***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.07.2023 10:18
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170276
BIST
'
11:376.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 65,07
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:3726,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:3728,7306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0784
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:371.625,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.625,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:35
|DERIM
|16,61
|38.353.411
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.710.032
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|YAYLA
|8,93
|25.164.669
|% 9,98
|
|TETMT
|355,80
|4.864.498
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|54.169.534
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,90
|13.867.776
|% -7,03
|
|IHAAS
|25,30
|62.107.712
|% -6,30
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|KRGYO
|26,00
|9.672.608
|% -4,76
|
|SASA
|61,90
|3.048.285.854
|% 5,00
|
|THYAO
|216,80
|2.597.907.268
|% 1,03
|
|ASELS
|63,20
|2.283.219.530
|% 2,60
|
|KOZAL
|29,00
|1.849.496.506
|% 1,90
|
|ASTOR
|80,00
|1.806.281.107
|% -1,54
|
|ADESE
|1,79
|219.181.070
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,37
|970.793.118
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,10
|1.276.357.674
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,67
|342.952.458
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,91
|212.466.830
|% 0,69
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1038
|26,1112
|% 0,09
|
|Euro
|28,7430
|28,7579
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,5665
|33,7349
|% 0,32
|
|Frank
|29,5065
|29,6843
|% 0,51
|
|Riyal
|6,9385
|6,9733
|% 0,05
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|11,15
|
|Altın Gr.
|1.624
|1.625
|9,34
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.471
|10.667
|25,00
|
|Yarım
|5.235
|5.358
|13,00
|
|Çeyrek
|2.626
|2.679
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,49
|0,07
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,59
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50ATAGY
Yüzde 8.31 oranında artışla 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 498, 639 adet işlem
-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 28 artarak (% 1.35 ) 6, 983
-
11:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ADESE, EKGYO
-
11:49XU100
Endeks 6, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 46, 575.00 milyon TL de
-
11:49ESCOM
Yüzde 4.98 oranında artışla 31.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 509 adet işlem