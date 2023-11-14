***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2023 10:31
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217727
BIST
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12:087.595
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 26,38
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:0828,6303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:0830,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0821
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:081.791,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.790,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:08
|PENTA
|22,22
|132.571.370
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|25.072.963
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|IHGZT
|1,35
|60.558.815
|% -6,90
|
|THYAO
|235,50
|3.365.141.147
|% 1,42
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.416.561.030
|% 1,29
|
|REEDR
|26,00
|1.341.461.789
|% -4,76
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|EKGYO
|7,24
|1.152.646.051
|% 3,28
|
|ZOREN
|5,09
|457.509.905
|% 2,21
|
|IHLAS
|1,36
|112.991.646
|% -0,73
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|ISCTR
|19,59
|1.157.900.874
|% -1,06
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6238
|28,6303
|% 0,14
|
|Euro
|30,6891
|30,7035
|% 0,27
|
|Sterlin
|35,0622
|35,2380
|% 0,17
|
|Frank
|31,6189
|31,8093
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,13
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|873,18
|874,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,91
|989,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,69
|82,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,61
|1.947,98
|% 0,66
|