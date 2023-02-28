***BEYAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2023 09:11
***BEYAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BEYAZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gürkan Gençler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117456
BIST
11:025.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 35,79
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:0218,8891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:0220,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0144
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:021.099,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.099,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.098,14
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ALFAS
|221,60
|45.498.690
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,10
|2.159.119
|% 9,97
|
|PINSU
|9,49
|37.229.351
|% 9,97
|
|EMKEL
|6,51
|41.355.592
|% 9,97
|
|METUR
|4,90
|22.141.448
|% -7,89
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|NIBAS
|22,58
|136.335.341
|% -6,92
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|AKCNS
|61,40
|90.672.102
|% -6,26
|
|THYAO
|144,60
|1.934.959.579
|% 0,84
|
|OYAKC
|47,34
|1.885.516.651
|% -2,03
|
|KRDMD
|22,22
|1.746.815.811
|% 1,18
|
|EREGL
|44,38
|1.335.799.982
|% 0,77
|
|AKBNK
|17,69
|1.299.898.974
|% 2,14
|
|EKGYO
|8,48
|888.810.361
|% -0,70
|
|KRDMD
|22,22
|1.746.815.811
|% 1,18
|
|AKBNK
|17,69
|1.299.898.974
|% 2,14
|
|YKBNK
|10,00
|684.791.173
|% 1,42
|
|ISCTR
|11,80
|539.798.807
|% 1,55
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8863
|18,8891
|% 0,01
|
|Euro
|20,0174
|20,0242
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6697
|22,7834
|% -0,15
|
|Frank
|20,0521
|20,1729
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0176
|5,0428
|% 0,02
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-8,88
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.481
|7.536
|-37,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,60
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:17XU100
Endeks 5, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 23, 398.00 milyon TL de
-
11:17FLAP
Yüzde 7.65 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 352, 366 adet işlem
-
11:16AYEN
Yüzde 5.09 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 234 adet işlem
-
11:14DIRIT
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 152 adet işlem
-
11:13FLAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 422 adet işlem