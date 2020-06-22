***BEYAZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
22.06.2020 17:12
***BEYAZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler BEYAZ
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. TREBFOK00014 BEYAZ Nakit Temettü Ödeme 3,08403 3,62828 22/06/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852328
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7150
En Düşük
7,6418
18:05386,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,33
|Açılış
|: 386,34
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|142.525.845
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.364.833
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.565.731
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.061.923
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.005.695
|% 9,98
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|TSGYO
|3,37
|25.102.081
|% -7,92
|
|GSRAY
|3,01
|328.268.821
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,30
|17.307.005
|% -7,36
|
|NIBAS
|9,01
|18.169.623
|% -5,95
|
|GARAN
|8,52
|2.207.932.302
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,36
|1.820.529.742
|% 1,52
|
|HALKB
|6,45
|1.376.872.531
|% 5,56
|
|THYAO
|12,62
|1.314.095.550
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,94
|1.123.608.847
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.123.608.847
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,36
|1.820.529.742
|% 1,52
|
|KARSN
|2,55
|655.031.034
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.207.932.302
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|749.169.804
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4976
|8,5402
|% 0,83
|
|Frank
|7,1897
|7,2330
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8187
|1,8278
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|13,00
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.516
|29,30
|
|Tam
|2.567
|2.579
|28,00
|
|Yarım
|1.251
|1.262
|14,60
|
|Çeyrek
|627
|632
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,03
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|0,14
|
Seans Raporu
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
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17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de