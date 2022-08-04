***BEYAZ* *SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.08.2022 18:29
***BEYAZ******SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BEYAZ, SNGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEYAZ.E ve SNGYO.E payları 05/08/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/09/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052010
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1318
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3995
En Düşük
18,2123
18:051.031,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,99
|Açılış
|: 1.031,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9390
|17,9410
|% 0,08
|
|Euro
|18,3445
|18,3739
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,7103
|21,8192
|% 0,01
|
|Frank
|18,6675
|18,7799
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|22,60
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|13,98
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.896
|6.975
|72,00
|
|Yarım
|3.360
|3.410
|35,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.705
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-3,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO