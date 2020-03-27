***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 10:00
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832535
BIST
10:2591.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -135,20
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:256,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0443
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4401
En Düşük
6,3903
10:257,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
10:25335,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 335,66
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|13.734.417
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|8.953.134
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|414.567
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|RTALB
|5,76
|4.771.026
|% -9,86
|
|QNBFL
|119,00
|132.711
|% -7,68
|
|QNBFB
|36,60
|104.456
|% -5,43
|
|ULUUN
|4,21
|3.717.868
|% -4,97
|
|MPARK
|14,55
|3.160.544
|% -4,90
|
|THYAO
|9,41
|154.097.259
|% 1,73
|
|GARAN
|8,11
|129.725.446
|% 2,14
|
|ASELS
|24,24
|89.998.728
|% -0,08
|
|ECILC
|5,22
|48.770.656
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,71
|42.915.206
|% -0,35
|
|IHLGM
|0,87
|35.416.719
|% 3,57
|
|ODAS
|1,33
|23.999.153
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|154.097.259
|% 1,73
|
|GARAN
|8,11
|129.725.446
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,46
|6.974.645
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8299
|7,8692
|% 0,62
|
|Frank
|6,6532
|6,6932
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7067
|1,7153
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-8,72
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,47
|14,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,22
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