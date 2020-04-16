***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:26
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838516
BIST
11:2895.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -14,85
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:286,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:287,5287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:28382,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,40
|Açılış
|: 382,89
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,35
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,32
|61.757
|% 9,95
|
|RTALB
|9,51
|9.195.614
|% 9,94
|
|CLEBI
|77,55
|15.880.031
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|52.933.235
|% -9,93
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,30
|454.300.868
|% -9,29
|
|THYAO
|10,12
|354.163.957
|% -2,32
|
|MGROS
|29,74
|257.475.931
|% 3,05
|
|ASELS
|26,34
|250.574.759
|% -0,38
|
|GARAN
|8,14
|188.985.071
|% -0,85
|
|YKBNK
|1,93
|76.219.751
|% -0,52
|
|ECILC
|4,53
|178.032.524
|% 3,66
|
|IHLGM
|0,98
|37.929.030
|% -3,92
|
|THYAO
|10,12
|354.163.957
|% -2,32
|
|TSKB
|0,96
|29.718.813
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6044
|8,6476
|% -0,30
|
|Frank
|7,1208
|7,1637
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8329
|1,8421
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|8,00
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.517
|12,90
|
|Tam
|2.525
|2.590
|13,20
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,40
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,84
|27,84
|0,15
|