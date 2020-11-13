***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.11.2020 10:02
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888352
BIST
12:531.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 18,08
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:537,6119
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0769
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
12:539,0141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0837
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:53461,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,00
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SEYKM
|13,97
|13.196.273
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|45.109.184
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.974.910
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.826.355
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|AKBNK
|6,29
|687.940.114
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|639.668.346
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,90
|330.421.542
|% 1,06
|
|ODAS
|3,64
|513.252.079
|% -0,82
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6076
|7,6119
|% -1,00
|
|Euro
|9,0016
|9,0141
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,0431
|10,0935
|% -0,18
|
|Frank
|8,3349
|8,3851
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0338
|2,0440
|% -0,54
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|3,47
|
|Altın Gr.
|462
|463
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.057
|3.136
|-28,98
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,02
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,01
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|-0,34
|