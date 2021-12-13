***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2021 17:49
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982945
BIST
13:582.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,35
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
13:5814,6712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,2749
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
13:5816,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,3320
|Açılış
|: 16,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
13:58835,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 15,99
|Açılış
|: 835,61
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler13:58
|TETMT
|275,00
|5.933.452
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.152.255
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.632.271
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.108.709
|% 9,99
|
|YGGYO
|22,26
|5.573.092
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|OYLUM
|7,87
|14.596.651
|% -6,42
|
|THYAO
|23,96
|3.089.942.925
|% 6,11
|
|GARAN
|12,18
|2.234.451.539
|% 0,16
|
|KRDMD
|11,88
|2.104.862.519
|% 1,63
|
|SISE
|16,26
|1.754.172.597
|% -1,99
|
|PETKM
|10,39
|1.394.864.844
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,76
|1.097.298.067
|% 2,60
|
|TSKB
|1,71
|614.843.265
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,89
|1.375.106.710
|% -0,26
|
|SKBNK
|1,24
|346.377.001
|% -1,59
|
|GARAN
|12,18
|2.234.451.539
|% 0,16
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6652
|14,6712
|% 1,91
|
|Euro
|16,5257
|16,5446
|% 2,05
|
|Sterlin
|19,4308
|19,5282
|% 2,39
|
|Frank
|15,8334
|15,9288
|% 2,10
|
|Riyal
|3,9068
|3,9263
|% 2,12
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,10
|
|Altın Gr.
|835
|835
|15,81
|
|Cumhuriyet
|5.529
|5.613
|121,00
|
|Tam
|5.504
|5.647
|123,90
|
|Yarım
|2.660
|2.731
|59,94
|
|Çeyrek
|1.334
|1.366
|29,97
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,32
|0,16
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|-0,62
|