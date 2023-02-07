***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:18
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110285
BIST
11:444.754
En Yüksek
|Değişim
|: -3,57%
|| -176,15
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.728
11:4418,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:4420,1824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0268
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:441.134,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.134,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:44
|KONYA
|2.964,50
|86.110.213
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.451.853
|% 9,99
|
|CANTE
|64,80
|56.931.144
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|6.034.982
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.735.406
|% -9,99
|
|BSOKE
|5,75
|220.543.634
|% -9,87
|
|GSRAY
|8,48
|129.584.942
|% -9,50
|
|THYAO
|133,60
|1.346.529.489
|% -4,50
|
|KRDMD
|18,06
|1.328.207.701
|% 2,27
|
|ASELS
|54,55
|1.015.057.443
|% -7,23
|
|EREGL
|39,08
|828.004.054
|% -2,45
|
|KOZAL
|527,50
|790.293.606
|% 0,76
|
|KRDMD
|18,06
|1.328.207.701
|% 2,27
|
|EKGYO
|7,14
|295.856.409
|% -1,79
|
|BSOKE
|5,75
|220.543.634
|% -9,87
|
|YKBNK
|8,52
|295.158.282
|% -4,05
|
|BUCIM
|6,08
|190.848.245
|% 8,96
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8275
|18,8306
|% 0,02
|
|Euro
|20,1751
|20,1824
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5610
|22,6741
|% -0,02
|
|Frank
|20,2244
|20,3462
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,02
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.136
|4,12
|
|Cumhuriyet
|7.683
|7.803
|26,00
|
|Tam
|7.723
|7.778
|-10,00
|
|Yarım
|3.773
|3.806
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.903
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|0,11
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|1,40
|
Seans Raporu
11:44
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11:59ASELS
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