***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.02.2022 22:53
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
31.12.2021 Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003617
BIST
10:072.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 19,76
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.034
10:0713,7834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0191
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:0715,6228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0208
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
10:07841,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,52
|Açılış
|: 841,12
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:07
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|DAGHL
|13,03
|364.946
|% 6,11
|
|KRTEK
|10,33
|17.010.951
|% 4,98
|
|CIMSA
|35,76
|24.949.575
|% 4,56
|
|KAPLM
|43,86
|262.721
|% 4,48
|
|KLGYO
|1,05
|3.050.331
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|UZERB
|51,10
|71.949
|% -4,93
|
|EREGL
|29,58
|308.388.276
|% 4,15
|
|KRDMD
|11,72
|224.750.482
|% 1,38
|
|THYAO
|29,06
|203.841.363
|% 0,62
|
|GARAN
|11,73
|47.516.045
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,01
|45.455.668
|% 0,50
|
|ODAS
|1,37
|33.918.190
|% 0,74
|
|KRDMD
|11,72
|224.750.482
|% 1,38
|
|YKBNK
|4,01
|45.455.668
|% 0,50
|
|EREGL
|29,58
|308.388.276
|% 4,15
|
|KARSN
|4,16
|33.132.583
|% 0,48
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7732
|13,7834
|% -0,14
|
|Euro
|15,6035
|15,6228
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,6716
|18,7652
|% -0,12
|
|Frank
|14,9061
|14,9959
|% -0,07
|
|Riyal
|3,6624
|3,6807
|% -0,17
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-3,21
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-0,23
|