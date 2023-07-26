***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim faaliyetleriDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıllık izin ve periyodik bakımVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi31.07.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarÜretim faaliyetleri kısmen devam edecek olup, izin dönemi sona erdiğinde tam kapasite üretim faaliyetleri devam edecektir.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih21.08.2023Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarFabrikamız, 31.07.2023 ile 21.08.2023 tarihleri arasında vardiya düzenlenmesi yapılarak, çalışanların yıllık izin hak edişleri kullandırılarak, nöbetçi personel ile bakım çalışmaları gerçekleştirilecek ve müşterilerden gelen talepler doğrultusunda faaliyetlerine kısmen devam edecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175420BIST