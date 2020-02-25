***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 211.351.441 219.111.711Satışların Maliyeti17 -178.219.619 -178.527.384TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17 33.131.822 40.584.327BRÜT KAR (ZARAR)33.131.822 40.584.327Genel Yönetim Giderleri18 -682.072 -495.425Pazarlama Giderleri18 -7.935.944 -8.255.511Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 6.278.201 11.959.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.817.591 -7.640.882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.974.416 36.152.104FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.974.416 36.152.104Finansman Gelirleri21 5.650.274 9.339.184Finansman Giderleri21 -2.763.524 -5.337.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.861.166 40.153.510Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.489.621 -5.962.456Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -3.255.618 -5.179.242Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -234.003 -783.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.371.545 34.191.054DÖNEM KARI (ZARARI)27.371.545 34.191.054Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.371.545 34.191.054Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 24 0,10948600 0,13680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.168.052 39.464.492Dönem Karı (Zararı)27.371.545 34.191.054Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.371.545 34.191.054Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.554.742 7.806.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,17,19 7.815.497 3.677.214Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler326.475 -45.484Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler326.475 -45.484Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.444.012 -1.068.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.269.381 1.893.551Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -3.001.738Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 174.631 39.418Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-354.227 -533.064Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -744.645 -705.403Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler528.131Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 172.339Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-137.713Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 3.489.621 5.962.456Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-166.636 -186.170Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-166.636 -186.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.758.235 -2.532.745Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.080.615 -6.649.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -3.127.159 -43.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 5.207.774 -6.605.611Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.616 6.123İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -26.616 6.123Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 160.394 -4.072.374Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.781.400 3.016.799Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.356.748 4.214.859İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -39.907 721.557İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.316.841 3.493.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6 65.608 -121.046İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.900.088 1.072.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -570.777 268.463Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -1.329.311 803.939Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.168.052 39.464.492YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.032.576 -8.553.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri256.801 717.011Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri256.801 717.011Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.289.377 -9.270.280Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -7.880.808 -8.964.177Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -408.569 -306.103FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.936.429 -33.752.929Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -3.821.880Ödenen Temettüler-27.345.634 -27.903.430Alınan Faiz744.645 700.590Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.799.679 -4.581.354Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 -1.713.881 -1.968.735YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.800.953 -2.841.706NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.800.953 -2.841.706DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.406.313 32.248.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.605.360 29.406.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 23.605.360 29.406.313Ticari Alacaklar37.468.945 39.411.847İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.652.592 2.525.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 31.816.353 36.886.414Stoklar7 14.240.144 14.074.063Peşin Ödenmiş Giderler8 338.569 308.911İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler338.569 308.911Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 1.751.741 0Diğer Dönen Varlıklar15 894.778 323.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar894.778 323.254ARA TOPLAM78.299.537 83.524.388TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR78.299.537 83.524.388DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 30.333 3.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.333 3.716Maddi Duran Varlıklar9 28.460.093 18.329.769Arazi ve Arsalar27.090 27.090Tesis, Makine ve Cihazlar16.900.787 9.058.329Mobilya ve Demirbaşlar1.908.814 1.778.613Yapılmakta Olan Yatırımlar2.145.616 7.465.737Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar7.477.786 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 773.009 474.728Diğer Haklar773.009 474.728Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.577.832 765.205TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.841.267 19.573.418TOPLAM VARLIKLAR109.140.804 103.097.806KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.766.177İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 3.766.177Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.766.177Ticari Borçlar20.709.198 22.065.946İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 7.617.320 7.657.227İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 13.091.878 14.408.719Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 339.278 273.670Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 312.581Kısa Vadeli Karşılıklar2.825.987 2.136.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.485.955 1.971.128Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 340.032 165.400Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.921.490 3.250.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.921.490 3.250.801ARA TOPLAM29.562.130 28.039.526TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.562.130 28.039.526UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.548.829 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 7.548.829 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.548.829 0Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.419.810 3.287.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.419.810 3.287.640TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.968.639 3.287.640TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.530.769 31.327.166ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.610.035 71.770.640Ödenmiş Sermaye16 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları16 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -1.289.780 -728.812Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.289.780 -728.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.289.780 -728.812Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 8.884.811 6.162.748Yasal Yedekler8.884.811 6.162.748Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 2.006.776 1.508.967Net Dönem Karı veya Zararı27.371.545 34.191.054TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.610.035 71.770.640TOPLAM KAYNAKLAR109.140.804 103.097.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.6 384.207 384.207 384.207Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler384.207 384.207 384.207Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.713.242 21.494.560 65.087.068 65.087.068Transferler2.777.843 18.716.717 -21.494.560Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)395.948 34.191.054 34.587.002 34.587.002Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)395.948 34.191.054 34.587.002 34.587.002Kar Payları-7.982.438 -19.920.992 -27.903.430 -27.903.430Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.6 -3.625.548 -3.625.548 -3.625.548Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 -2.116.581 34.191.054 68.145.092 68.145.092Transferler2.722.063 31.468.991 -34.191.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-560.968 27.371.545Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.371.545 26.810.577 26.810.577Kar Payları-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27.371.545 34.191.054DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-560.968 395.948Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -560.968 395.948Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22 -560.968 395.948TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.810.577 34.587.002Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.810.577 34.587.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821510BIST