***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 72.408.807 118.120.034 24.384.676 64.352.338Satışların Maliyeti13 -64.882.214 -92.438.950 -24.290.724 -52.480.738TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.526.593 25.681.084 93.952 11.871.600BRÜT KAR (ZARAR)7.526.593 25.681.084 93.952 11.871.600Genel Yönetim Giderleri-347.505 -351.605 -174.084 -168.994Pazarlama Giderleri-2.641.270 -4.501.209 -898.830 -2.604.629Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.076.913 2.196.440 1.513.475 1.064.059Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-976.614 -1.374.668 -457.552 -687.102ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.638.117 21.650.042 76.961 9.474.934Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler767.960 165.172 162.334FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.406.077 21.815.214 76.961 9.637.268Finansman Gelirleri4.305.926 3.401.360 2.075.351 1.674.628Finansman Giderleri-828.338 -969.722 -339.795 -514.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.883.665 24.246.852 1.812.517 10.797.043Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.188.331 -4.018.636 -408.201 -2.357.073Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -2.014.585 -4.950.432 50.174 -2.651.115Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -173.746 931.796 -458.375 294.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970DÖNEM KARI (ZARARI)7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 15 0,03080000 0,08090000 0,00560000 0,03380000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.601.856 14.591.741Dönem Karı (Zararı)7.695.334 20.228.216Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.695.334 20.228.216Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.698.488 13.133.313Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 4.477.277 3.704.605Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-159.384 -140.326Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -159.384 -140.326Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.822.428 5.807.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,9 982.591 1.357.010Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 2.839.837 4.450.068Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler137.796 -91.508Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-72.364 -372.007Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler210.160 280.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 2.188.331 4.018.636Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-767.960 -165.172Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-767.960 -165.172İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.050.795 -14.927.108Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.906.183 -1.587.036İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.199.264 -6.641.305İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11.706.919 5.054.269Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.762 -13.884İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.762 -13.884Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler774.704 -2.615.311Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-378.884 -399.833Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.662.286 -8.643.178İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.959.756 -6.882.938İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.702.530 -1.760.240Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-9.834 141.869Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler69.588İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)69.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler344.562 -1.809.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.093.352 -192.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.437.914 -1.617.049Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.444.617 18.434.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8,9 -1.680.847 -1.163.437Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -2.161.914 -2.679.243YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI398.602 -2.618.165Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri767.960 256.802Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri767.960 256.802Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -369.358 -2.874.967Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-289.218 -2.861.493Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.140 -13.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.451.169 -28.825.947Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.964.889 -1.779.480Ödenen Temettüler-5.558.644 -27.345.634Alınan Faiz72.364 299.167YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.549.289 -16.852.371NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.549.289 -16.852.371DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.605.360 29.406.313DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.154.649 12.553.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 32.154.649 23.605.360Ticari Alacaklar4 23.648.618 38.395.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,16 2.453.328 5.652.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 21.195.290 32.742.825Stoklar6 13.465.440 14.240.144Peşin Ödenmiş Giderler11 717.453 338.569İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler717.453 338.569Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.899.070 1.751.741Diğer Dönen Varlıklar10 1.988.130 894.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.988.130 894.778ARA TOPLAM73.873.360 79.226.009TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR73.873.360 79.226.009DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 23.571 30.333İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 23.571 30.333Maddi Duran Varlıklar7 18.203.305 20.982.307Arazi ve Arsalar27.090 27.090Tesis, Makine ve Cihazlar16.252.863 16.900.788Mobilya ve Demirbaşlar1.774.968 1.908.814Yapılmakta Olan Yatırımlar148.384 2.145.615Faaliyet Kiralamasına Konu VarlıklarKullanım Hakkı Varlıkları7 6.109.976 7.477.786Maddi Olmayan Duran Varlıklar709.766 773.009Diğer Haklar709.766 773.009Ertelenmiş Vergi Varlığı14 1.404.086 1.577.832TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.450.704 30.841.267TOPLAM VARLIKLAR100.324.064 110.067.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 3.932.883 3.766.177İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 3.932.883 3.766.177Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 3.932.883 3.766.177Ticari Borçlar4 7.973.384 21.635.670İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,16 1.657.564 7.617.320İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 6.315.820 14.018.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 329.444 339.278Diğer Borçlar5,16 16.745.519İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,16 16.745.519Kısa Vadeli Karşılıklar8 4.488.958 2.825.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 1.309.089 2.485.955Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 3.179.869 340.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 3.359.404 1.921.490İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 3.359.404 1.921.490ARA TOPLAM36.829.592 30.488.602TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.829.592 30.488.602UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 5.525.258 7.548.829İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 5.525.258 7.548.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 5.525.258 7.548.829Uzun Vadeli Karşılıklar9 4.898.420 4.419.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 4.898.420 4.419.810TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.423.678 11.968.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.253.270 42.457.241ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.070.794 67.610.035Ödenmiş Sermaye12 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.289.780 -1.289.780Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.289.780 -1.289.780Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.289.780 -1.289.780Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.095.768 8.884.811Yasal Yedekler11.095.768 8.884.811Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.932.789 2.006.776Net Dönem Karı veya Zararı7.695.334 27.371.545Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.070.794 67.610.035TOPLAM KAYNAKLAR100.324.064 110.067.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549Transferler2.722.063 31.468.991 -34.191.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.228.216 20.228.216 20.228.216Dönem Karı (Zararı)20.228.216 20.228.216 20.228.216Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 8.884.811 2.006.775 20.228.216 61.027.673 61.027.673Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Transferler2.210.957 25.160.588 -27.371.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.695.334 7.695.334 7.695.334Dönem Karı (Zararı)7.695.334 7.695.334 7.695.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 11.095.768 4.932.789 7.695.334 53.070.794 53.070.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866740BIST