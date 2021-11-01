***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 229.095.313 128.600.566 80.473.893 56.191.759Satışların Maliyeti13 -191.399.962 -109.833.815 -68.505.561 -44.951.600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.695.351 18.766.751 11.968.332 11.240.159BRÜT KAR (ZARAR)37.695.351 18.766.751 11.968.332 11.240.159Genel Yönetim Giderleri-404.491 -523.860 -84.273 -176.355Pazarlama Giderleri-8.481.672 -4.662.576 -3.131.150 -2.021.306Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.845.325 3.341.712 2.621.587 1.264.799Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.563.133 -2.177.758 -1.946.384 -1.201.145ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.091.380 14.744.269 9.428.112 9.106.152Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.235.679 820.136 6.715 52.176FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.327.059 15.564.405 9.434.827 9.158.328Finansman Gelirleri6.269.168 8.639.409 995.406 4.333.483Finansman Giderleri-2.208.934 -1.157.714 -1.106.015 -329.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.387.293 23.046.100 9.324.218 13.162.435Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.908.443 -5.051.021 -2.040.725 -2.862.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -10.861.137 -4.014.784 -2.916.028 -2.000.199Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 2.952.694 -1.036.237 875.303 -862.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745DÖNEM KARI (ZARARI)31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,12590000 0,07200000 0,02910000 0,04120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.876.340 11.407.269Dönem Karı (Zararı)31.478.850 17.995.079Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.478.850 17.995.079Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.773.378 16.508.724Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,13 5.851.952 6.775.706Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.544.816 5.261.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.287.127 1.149.040Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 12.257.689 4.112.335Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-70.262 240.758Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-901.494 -125.273Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler831.232 378.962Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-12.931Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 7.908.443 5.051.021Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.474.959 -820.136Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.474.959 -820.136Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.013.388İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.187.451 -14.251.324Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.914.809 -5.599.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16 -8.217.924 1.014.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -9.696.885 -6.613.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.330 5.890İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.330 5.890Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -5.838.347 760.149Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -240.791 -122.513Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.634.361 -11.530.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16 -6.812.376 -6.825.732İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.821.985 -4.704.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -92.637 76.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.471.836 2.157.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -2.673.562 324.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10 -798.274 1.833.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.064.777 20.252.479Ödenen Temettüler-35.599.368 -5.558.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -2.010.850 -1.116.661Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -8.330.899 -2.169.905YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI66.054 89.041Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.235.679 820.136Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.235.679 820.136Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -5.169.625 -731.095Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.169.625 -650.954Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.141FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.517.528 -2.968.033Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.419.023 -3.093.306Alınan Faiz901.495 125.273YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.327.814 8.528.277NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.327.814 8.528.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.782.690 23.605.360DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.454.876 32.133.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.454.876 40.782.690Ticari Alacaklar71.813.608 53.898.799İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,16 8.540.208 322.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 63.273.400 53.576.515Stoklar6 22.775.722 16.937.375Peşin Ödenmiş Giderler451.684 210.894İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 451.684 210.894Diğer Dönen Varlıklar10 2.829.169 155.607İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 2.829.169 155.607ARA TOPLAM110.325.059 111.985.365TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.325.059 111.985.365DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 18.523 23.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 18.523 23.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 27.090Maddi Duran Varlıklar17.085.234 17.922.937Tesis, Makine ve Cihazlar7 14.160.924 16.132.209Mobilya ve Demirbaşlar7 1.669.433 1.790.728Yapılmakta Olan Yatırımlar7 1.254.877Kullanım Hakkı Varlıkları7 5.181.904 5.133.157Maddi Olmayan Duran Varlıklar962.558 1.268.112Diğer Haklar962.558 1.268.112Ertelenmiş Vergi Varlığı14 4.576.955 1.624.261TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.825.174 25.999.410TOPLAM VARLIKLAR138.150.233 137.984.775KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.680.110 4.395.682İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.680.110 4.395.682Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 5.680.110 4.395.682Ticari Borçlar21.088.827 29.723.186İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,16 2.107.342 8.919.718İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 18.981.485 20.803.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 419.023 511.660Diğer Borçlar94.728 16.745.519İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,16 94.728 16.745.519Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 3.252.721 722.484Kısa Vadeli Karşılıklar8 14.748.129 2.723.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.165.844 2.398.712Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 12.582.285 324.596Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.078.087 3.971.090İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.078.087 3.971.090ARA TOPLAM48.361.625 58.792.929TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.361.625 58.792.929UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.546.606 4.670.864Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 1.546.606 4.670.864Uzun Vadeli Karşılıklar9 7.595.673 6.499.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 7.595.673 6.499.654TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.142.279 11.170.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.503.904 69.963.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.646.329 68.021.328Ödenmiş Sermaye12 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.171.716 -2.171.716Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.716 -2.171.716Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.716 -2.171.716Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.968.653 11.095.768Yasal Yedekler12.968.653 11.095.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.733.859 4.932.789Net Dönem Karı veya Zararı31.478.850 23.527.804TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.646.329 68.021.328TOPLAM KAYNAKLAR138.150.233 137.984.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Transferler2.210.957 25.160.588 -27.371.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.995.079 17.995.079 17.995.079Dönem Karı (Zararı)17.995.079 17.995.079 17.995.079Kar Payları-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 11.095.768 4.932.789 17.995.079 63.370.540 63.370.540Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328Transferler1.872.885 21.654.919 -23.527.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.478.850 31.478.850 31.478.850Dönem Karı (Zararı)31.478.850 31.478.850 31.478.850Kar Payları-18.853.849 -18.853.849 -18.853.849Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 12.968.653 7.733.859 31.478.850 80.646.329 80.646.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973606BIST