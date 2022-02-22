***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 22:52
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 319.375.190 207.861.975
Satışların Maliyeti
17 -274.059.760 -179.096.214
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.315.430 28.765.761
BRÜT KAR (ZARAR)
17 45.315.430 28.765.761
Genel Yönetim Giderleri
18 -576.392 -719.088
Pazarlama Giderleri
18 -10.548.656 -7.942.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 15.339.822 6.602.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -16.844.688 -4.388.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.685.516 22.318.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 5.480.472 820.137
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.165.988 23.138.206
Finansman Gelirleri
21 16.646.667 9.555.621
Finansman Giderleri
21 -2.726.391 -4.341.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.086.264 28.352.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.812.289 -4.824.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.576.673 -4.650.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.764.384 -174.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.273.975 23.527.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.273.975 23.527.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.273.975 23.527.804
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 16,10960000 9,41110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.829.585 29.917.428
Dönem Karı (Zararı)
40.273.975 23.527.804
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.273.975 23.527.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.699.175 17.203.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 9.653.035 9.184.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
258.921 42.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 46.630 241.936
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 212.291 -199.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.971.326 2.022.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.492.802 2.037.868
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.478.524 -15.436
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
120.796 679.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.030.458 -212.523
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.151.254 892.042
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.363.280 1.270.620
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 11.812.289 4.824.300
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.480.472 -820.137
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.480.472 -820.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.388.151 -6.990.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.780.305 -15.745.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.660.045 5.330.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -10.120.260 -21.075.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.905 6.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.905 6.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -15.436.881 -2.497.492
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 38.412 127.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.482.039 8.087.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 4.785.094 1.302.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 9.696.945 6.785.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -11.203 172.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.140 69.588
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 25.140 69.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.289.742 2.788.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.218.059 739.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5,14 3.507.801 2.049.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.584.999 33.741.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.268.252 -1.647.788
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -11.487.162 -2.176.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.112.295 -3.482.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.699.677 922.273
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.699.677 922.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.811.972 -4.405.230
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.206.742 -3.616.637
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -605.230 -788.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.606.240 -9.257.141
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -6.106.918 -3.911.020
Ödenen Temettüler
-35.529.780 -5.558.644
Alınan Faiz
21 1.030.458 212.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.888.950 17.177.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.888.950 17.177.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.782.690 23.605.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.893.740 40.782.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.893.740 40.782.690
Ticari Alacaklar
68.632.474 53.898.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,25 4.982.329 322.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4,25 63.650.145 53.576.515
Stoklar
6 32.161.965 16.937.375
Peşin Ödenmiş Giderler
15 53.250 210.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.250 210.894
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.373.666 155.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.373.666 155.607
ARA TOPLAM
140.115.095 111.985.365
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.115.095 111.985.365
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
18.948 23.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 18.948 23.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 27.090
Maddi Duran Varlıklar
7 19.091.102 17.922.937
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.144.634 16.132.209
Mobilya ve Demirbaşlar
1.920.996 1.790.728
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.025.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 3.982.343 5.133.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.436.051 1.268.112
Diğer Haklar
1.436.051 1.268.112
Peşin Ödenmiş Giderler
15 119.232
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 4.772.255 1.624.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.419.931 25.999.410
TOPLAM VARLIKLAR
169.535.026 137.984.775
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.167.434 4.395.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.167.434 4.395.682
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 9.167.434 4.395.682
Ticari Borçlar
44.205.225 29.723.186
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,25 13.704.812 8.919.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 30.500.413 20.803.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 500.457 511.660
Diğer Borçlar
94.728 16.745.519
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,25 94.728 16.745.519
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.037.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 5.037.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 3.811.995 722.484
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.197.871 2.723.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.394.751 2.398.712
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.803.120 324.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.440.924 3.971.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.440.924 3.971.090
ARA TOPLAM
71.456.601 58.792.929
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.456.601 58.792.929
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
742.697 4.670.864
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
742.697 4.670.864
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 742.697 4.670.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.428.714 6.499.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.428.714 6.499.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.171.411 11.170.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.628.012 69.963.447
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.907.014 68.021.328
Ödenmiş Sermaye
16 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.706.156 -2.171.716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.706.156 -2.171.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.706.156 -2.171.716
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.968.653 11.095.768
Yasal Yedekler
16 12.968.653 11.095.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.733.859 4.932.789
Net Dönem Karı veya Zararı
40.273.975 23.527.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.907.014 68.021.328
TOPLAM KAYNAKLAR
169.535.026 137.984.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035
Transferler
2.210.957 25.160.588 -27.371.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-881.936 23.527.804 22.645.868 22.645.868
Dönem Karı (Zararı)
23.527.804 23.527.804 23.527.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-881.936 -881.936 -881.936
Kar Payları
-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328
Transferler
1.872.885 21.654.919 -23.527.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.534.440 40.273.975 38.739.535 38.739.535
Dönem Karı (Zararı)
40.273.975 40.273.975 40.273.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.534.440 -1.534.440 -1.534.440
Kar Payları
-18.853.849 -18.853.849 -18.853.849
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 7.733.859 40.273.975 87.907.014 87.907.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.273.975 23.527.804
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.534.440 -881.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.918.050 -1.102.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
383.610 220.483
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 383.610 220.483
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22 -1.534.440 -881.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.739.535 22.645.868
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.739.535 22.645.868
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003616
BIST