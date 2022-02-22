***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 319.375.190 207.861.975Satışların Maliyeti17 -274.059.760 -179.096.214TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.315.430 28.765.761BRÜT KAR (ZARAR)17 45.315.430 28.765.761Genel Yönetim Giderleri18 -576.392 -719.088Pazarlama Giderleri18 -10.548.656 -7.942.625Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 15.339.822 6.602.082Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -16.844.688 -4.388.061ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.685.516 22.318.069Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 5.480.472 820.137FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.165.988 23.138.206Finansman Gelirleri21 16.646.667 9.555.621Finansman Giderleri21 -2.726.391 -4.341.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.086.264 28.352.104Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.812.289 -4.824.300Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -14.576.673 -4.650.246Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 2.764.384 -174.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.273.975 23.527.804DÖNEM KARI (ZARARI)40.273.975 23.527.804Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.273.975 23.527.804Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 16,10960000 9,41110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.829.585 29.917.428Dönem Karı (Zararı)40.273.975 23.527.804Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.273.975 23.527.804Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.699.175 17.203.831Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 9.653.035 9.184.900Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler258.921 42.197Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 46.630 241.936Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 212.291 -199.739Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.971.326 2.022.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.492.802 2.037.868Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 1.478.524 -15.436Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler120.796 679.519Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -1.030.458 -212.523Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 1.151.254 892.042Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.363.280 1.270.620Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 11.812.289 4.824.300Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.480.472 -820.137Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.480.472 -820.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.388.151 -6.990.398Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.780.305 -15.745.318İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -4.660.045 5.330.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -10.120.260 -21.075.626Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.905 6.480İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.905 6.480Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -15.436.881 -2.497.492Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 38.412 127.675Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.482.039 8.087.516İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 4.785.094 1.302.398İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 9.696.945 6.785.118Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5 -11.203 172.382Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.140 69.588İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 25.140 69.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.289.742 2.788.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.218.059 739.171Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5,14 3.507.801 2.049.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.584.999 33.741.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -2.268.252 -1.647.788Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -11.487.162 -2.176.021YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.112.295 -3.482.957Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.699.677 922.273Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.699.677 922.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.811.972 -4.405.230Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -9.206.742 -3.616.637Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -605.230 -788.593FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.606.240 -9.257.141Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -6.106.918 -3.911.020Ödenen Temettüler-35.529.780 -5.558.644Alınan Faiz21 1.030.458 212.523YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.888.950 17.177.330NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.888.950 17.177.330DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.782.690 23.605.360DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 37.893.740 40.782.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 37.893.740 40.782.690Ticari Alacaklar68.632.474 53.898.799İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,25 4.982.329 322.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4,25 63.650.145 53.576.515Stoklar6 32.161.965 16.937.375Peşin Ödenmiş Giderler15 53.250 210.894İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler53.250 210.894Diğer Dönen Varlıklar14 1.373.666 155.607İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.373.666 155.607ARA TOPLAM140.115.095 111.985.365TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR140.115.095 111.985.365DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar18.948 23.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 18.948 23.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 27.090Maddi Duran Varlıklar7 19.091.102 17.922.937Tesis, Makine ve Cihazlar15.144.634 16.132.209Mobilya ve Demirbaşlar1.920.996 1.790.728Yapılmakta Olan Yatırımlar2.025.472Kullanım Hakkı Varlıkları8 3.982.343 5.133.157Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.436.051 1.268.112Diğer Haklar1.436.051 1.268.112Peşin Ödenmiş Giderler15 119.232Ertelenmiş Vergi Varlığı23 4.772.255 1.624.261TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.419.931 25.999.410TOPLAM VARLIKLAR169.535.026 137.984.775KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.167.434 4.395.682İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.167.434 4.395.682Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 9.167.434 4.395.682Ticari Borçlar44.205.225 29.723.186İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,25 13.704.812 8.919.718İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 30.500.413 20.803.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 500.457 511.660Diğer Borçlar94.728 16.745.519İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,25 94.728 16.745.519Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.037.967İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 5.037.967Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 3.811.995 722.484Kısa Vadeli Karşılıklar6.197.871 2.723.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.394.751 2.398.712Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.803.120 324.596Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.440.924 3.971.090İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.440.924 3.971.090ARA TOPLAM71.456.601 58.792.929TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.456.601 58.792.929UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar742.697 4.670.864İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar742.697 4.670.864Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 742.697 4.670.864Uzun Vadeli Karşılıklar13 9.428.714 6.499.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 9.428.714 6.499.654TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.171.411 11.170.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER81.628.012 69.963.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.907.014 68.021.328Ödenmiş Sermaye16 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları16 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.706.156 -2.171.716Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.706.156 -2.171.716Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.706.156 -2.171.716Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.968.653 11.095.768Yasal Yedekler16 12.968.653 11.095.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.733.859 4.932.789Net Dönem Karı veya Zararı40.273.975 23.527.804TOPLAM ÖZKAYNAKLAR87.907.014 68.021.328TOPLAM KAYNAKLAR169.535.026 137.984.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Transferler2.210.957 25.160.588 -27.371.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-881.936 23.527.804 22.645.868 22.645.868Dönem Karı (Zararı)23.527.804 23.527.804 23.527.804Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-881.936 -881.936 -881.936Kar Payları-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328Transferler1.872.885 21.654.919 -23.527.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.534.440 40.273.975 38.739.535 38.739.535Dönem Karı (Zararı)40.273.975 40.273.975 40.273.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.534.440 -1.534.440 -1.534.440Kar Payları-18.853.849 -18.853.849 -18.853.849Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 7.733.859 40.273.975 87.907.014 87.907.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)40.273.975 23.527.804DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.534.440 -881.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.918.050 -1.102.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler383.610 220.483Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 383.610 220.483Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22 -1.534.440 -881.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.739.535 22.645.868Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.739.535 22.645.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003616BIST