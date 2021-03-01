***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No 8A 16140 Nilüfer BursaGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi4 - 2020 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi6 - 2020 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi8 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2021 – 31.12.2021 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarEkte 2020 Yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914309BIST