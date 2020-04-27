***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürülüğe giren 7244 sayılı kanun hükmü gereğince 19 Mart 2020 tarihinde yapılan Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kar dağıtımı kararının ödeme şekli ve takviminde yapılan değişiklikKarar Tarihi 27.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranı ile hesaplanmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 1. Taksit 2,0321214 203,21214 15 1,7273031 172,73031A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 2. Taksit 6,0963642 609,63642 15 5,1819095 518,19095A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 TOPLAM 8,1284856 812,84856 15 6,9092126 690,92126B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 1. Taksit 2,0321214 203,21214 15 1,7273031 172,73031B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 2. Taksit 6,0963642 609,63642 15 5,1819095 518,19095B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 TOPLAM 8,1284856 812,84856 15 6,9092126 690,92126C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 1. Taksit 2,0321214 203,21214 15 1,7273031 172,73031C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 2. Taksit 6,0963642 609,63642 15 5,1819095 518,19095C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 TOPLAM 8,1284856 812,84856 15 6,9092126 690,92126Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 28.04.2020 28.04.2020 30.04.2020 29.04.20202. Taksit 01.10.2020 01.10.2020 05.10.2020 02.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 0 0C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 0 0Ek Açıklamalar17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanmakla yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19)Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK" ) "GeçiciMadde 13" eklenmiştir. TTK'ya eklenen Geçici Madde 13 gereği Sermaye şirketlerinde, 30.9.2020 tarihine kadar2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, genel kurulca 2019yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veyakısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020tarihine kadar ertelenmiştir.Bu sebeple Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri , Şirketimiz pay sahiplerine ve kurucu intifa senedi hak sahiplerineödenecek olan kar payının yüzde yirmi beşinin MKK'dan onay alınmasına müteakip 28.04.2020 tarihinden itibarenödenmesine ve yüzde yetmiş beşinin ise 5 Ekim 2020 tarihinde ödenmesine oybirliği ile karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 01_Kar_dagıtım_tablosu_2019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840283BIST