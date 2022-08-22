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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.08.2022 18:16
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
Şirketimiz Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirketimiz pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH tarafından Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi hususunda bir ön mutabakat oluşturulduğu ve bu projeye ilişkin hat yatırım tutarlarının netleşmesi akabinde teşvik belgesi başvurusu yapılarak Yatırım Teşvik Belgesi alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Projeye ilişkin ilk siparişler onaylanmış olup, yatırımların 2022 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 19.08.2019 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ile paylaşıldığı üzere, seri üretimin 2023 yılı içerisinde başlaması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057616


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