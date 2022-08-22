***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2022 18:16
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirketimiz pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH tarafından Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi hususunda bir ön mutabakat oluşturulduğu ve bu projeye ilişkin hat yatırım tutarlarının netleşmesi akabinde teşvik belgesi başvurusu yapılarak Yatırım Teşvik Belgesi alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Projeye ilişkin ilk siparişler onaylanmış olup, yatırımların 2022 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 19.08.2019 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ile paylaşıldığı üzere, seri üretimin 2023 yılı içerisinde başlaması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057616
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0517,9870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1691
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
17,9610
18:051.009,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,84
|Açılış
|: 1.009,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0692
|18,0866
|% 0,01
|
|Euro
|17,9565
|17,9875
|% -0,93
|
|Sterlin
|21,2246
|21,3311
|% -0,49
|
|Frank
|18,6797
|18,7923
|% -0,52
|
|Riyal
|4,7993
|4,8233
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-11,93
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-6,46
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.798
|6.879
|-58,00
|
|Yarım
|3.312
|3.363
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.681
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,70
|95,70
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
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17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem