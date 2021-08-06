***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSeda Ünat Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 11.05.2015 224 270 67 00 seda.unat@tr.bosch.com SPF Düzey 3 Lisansı 210484Seda Ünat Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 11.05.2015 224 270 67 00 seda.unat@tr.bosch.com SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701568Emre Sakallı 02.08.2021 2242706700 emre.sakalli@tr.bosch.comUlaş Tosun 02.08.2021 2242706700 ulas.tosun@tr.bosch.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMetin Kartal Fabrika Müdürü Yönetim Kurulu ÜyesiSEDA ÜNAT Mali İşler Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955444BIST