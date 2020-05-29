***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.05.2020 07:53
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/05/2020
Karar Sayısı
419
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.03.2020 Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847555
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8203
En Düşük
6,8095
18:007,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5711
En Düşük
7,5388
18:00377,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,79
|Açılış
|: 377,22
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,52
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3845
|8,4266
|% 0,19
|
|Frank
|7,0509
|7,0934
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8087
|1,8178
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|2,95
|
|Altın Gr.
|376
|377
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.473
|27,00
|
|Tam
|2.513
|2.549
|39,10
|
|Yarım
|1.226
|1.241
|13,60
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,01
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|-0,40
|