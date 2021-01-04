***BFREN* *TKFEN* *ADEL* *SEYKM* *ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.01.2021 16:49
***BFREN******TKFEN******ADEL******SEYKM******ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ADEL, ALKA, BFREN, TKFEN, SEYKM
05.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ADEL KALEMCILIK ADEL 0,635 0,53975
ALKIM KAGIT ALKA 0,4660375 0,3961318
BOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 6,0963642 5,1819095
TEKFEN HOLDING TKFEN
18:001.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:007,4152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:009,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0382
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:00463,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 10,12
|Açılış
|: 463,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,27
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|7,48
|6.177.216
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.143.114
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|TKURU
|237,90
|682.535
|% 9,99
|
|ARZUM
|22,44
|503.256.653
|% -8,85
|
|RTALB
|28,14
|38.674.423
|% -7,07
|
|YONGA
|28,54
|697.537
|% -4,87
|
|YBTAS
|14.899,00
|290.996
|% -4,49
|
|HDFGS
|7,99
|68.818.752
|% -4,20
|
|TURSG
|7,10
|688.760.558
|% 7,58
|
|ARZUM
|22,44
|503.256.653
|% -8,85
|
|OYAKC
|9,09
|409.086.807
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,34
|290.685.782
|% 7,20
|
|ODAS
|3,92
|267.975.194
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,34
|290.685.782
|% 7,20
|
|TURSG
|7,10
|688.760.558
|% 7,58
|
|HLGYO
|3,34
|231.572.453
|% 4,05
|
|ODAS
|3,92
|267.975.194
|% 0,51
|
|PEKGY
|2,62
|144.816.433
|% 0,38
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4117
|7,4152
|% -0,20
|
|Euro
|9,1008
|9,1129
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0479
|10,0983
|% -0,78
|
|Frank
|8,3801
|8,4306
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9693
|1,9791
|% -0,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|10,12
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,27
|
|B. Petrol
|52,22
|52,22
|0,42
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında