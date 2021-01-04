***BFREN* *TKFEN* *ADEL* *SEYKM* *ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BFREN******TKFEN******ADEL******SEYKM******ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ADEL, ALKA, BFREN, TKFEN, SEYKM05.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaADEL KALEMCILIK ADEL 0,635 0,53975ALKIM KAGIT ALKA 0,4660375 0,3961318BOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 6,0963642 5,1819095TEKFEN HOLDING TKFEN