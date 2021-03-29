***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2021Açıklamalar2020 yılı faaliyet raporumuz eklidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921577BIST