***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
20.03.2020 18:25
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421
Transferler
1.464.209 -2.464.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.807.227 2.807.227 2.807.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.807.227 2.807.227 2.807.227
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648
Transferler
120.268 2.686.959 -2.807.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.677 -412.480 -466.157 -466.157
Dönem Karı (Zararı)
-412.480 -412.480 -412.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.677 -53.677 -53.677
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.870.880 -6.945.486
Dönem Karı (Zararı)
-412.480 2.807.227
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-412.480 2.807.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.081.086 -1.171.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.540.911 104.767
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 139.026 728.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
139.026 728.958
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -3.113.006 -2.695.932
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.265.645 -2.871.967
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
152.639 176.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -880.802 -718.075
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-767.215 1.409.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.364.446 -8.504.520
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -363.612 267.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.694 371.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-414.306 -103.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.105.770 -9.796.041
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -307.782 581.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
135.399 265.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-443.181 315.290
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.069 433.760
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
198.323 92.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-232.392 341.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -35.861 8.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.861 8.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.870.880 -6.868.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -77.169
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.547 -173.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -33.547 -173.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.113.006 2.695.932
Ödenen Faiz
19 -152.639 -176.035
Alınan Faiz
19 3.265.645 2.871.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.950.339 -4.422.602
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-385.893 -1.332.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.564.446 -5.754.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.524.003 13.278.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.088.449 7.524.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.138.891 7.538.584
Ticari Alacaklar
5 1.379.201 1.015.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27.190 77.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.352.011 937.705
Diğer Alacaklar
6 3.289.341 12.957.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.289.341 12.957.001
Peşin Ödenmiş Giderler
7 248.437 214.887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
248.437 214.887
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.129.833 363.147
ARA TOPLAM
22.185.703 22.089.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.185.703 22.089.208
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Diğer Finansal Yatırımlar
202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 577.337 1.048.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
577.337 1.048.997
Maddi Duran Varlıklar
11 201.735 277.453
Mobilya ve Demirbaşlar
201.735 277.453
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.505.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.018.252 904.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.505.180 2.433.062
TOPLAM VARLIKLAR
26.690.883 24.522.270
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.676.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.676.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.676.519
Ticari Borçlar
5 619.105 926.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
409.049 273.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
210.056 653.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.868.840 3.865.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.868.840 3.865.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.180.150 1.412.542
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.180.150 1.412.542
ARA TOPLAM
7.344.614 6.205.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.344.614 6.205.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.161.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.161.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.161.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 520.570 384.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
520.570 384.718
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.329.132 1.130.809
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.329.132 1.130.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.010.778 1.515.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.355.392 7.720.622
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.335.491 16.801.648
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -76.525 -22.848
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.219 12.219
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-88.744 -35.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 149.586 29.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -907.023 -3.593.982
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -412.480 2.807.227
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.335.491 16.801.648
TOPLAM KAYNAKLAR
26.690.883 24.522.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 21.573.083 36.574.533
Satışların Maliyeti
15 -9.489.887 -19.025.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.083.196 17.548.581
BRÜT KAR (ZARAR)
12.083.196 17.548.581
Genel Yönetim Giderleri
16 -14.857.893 -17.089.509
Pazarlama Giderleri
16 -1.071.062 -1.442.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.490 66.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -39 -29.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.842.308 -946.812
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.842.308 -946.812
Finansman Gelirleri
19 4.110.415 5.303.325
Finansman Giderleri
19 -779.563 -728.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-511.456 3.627.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
98.976 -820.543
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -977.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 98.976 156.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-412.480 2.807.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -412.480 2.807.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-412.480 2.807.227
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02350000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-53.677 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-68.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.140
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
15.140
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.677 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-466.157 2.807.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-466.157 2.807.227
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831146
BIST