***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421Transferler1.464.209 -2.464.209Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.807.227 2.807.227 2.807.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.807.227 2.807.227 2.807.227Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648Transferler120.268 2.686.959 -2.807.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.677 -412.480 -466.157 -466.157Dönem Karı (Zararı)-412.480 -412.480 -412.480Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.677 -53.677 -53.677Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.870.880 -6.945.486Dönem Karı (Zararı)-412.480 2.807.227Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-412.480 2.807.227Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.081.086 -1.171.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.540.911 104.767Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 139.026 728.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler139.026 728.958Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -3.113.006 -2.695.932Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.265.645 -2.871.967Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler152.639 176.035Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -880.802 -718.075Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-767.215 1.409.258İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.364.446 -8.504.520Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -363.612 267.637İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)50.694 371.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-414.306 -103.778Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.105.770 -9.796.041Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -307.782 581.185İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)135.399 265.895İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-443.181 315.290Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.069 433.760İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)198.323 92.050İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-232.392 341.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 -35.861 8.939Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-35.861 8.939Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.870.880 -6.868.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -77.169YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.547 -173.048Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -33.547 -173.048FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.113.006 2.695.932Ödenen Faiz19 -152.639 -176.035Alınan Faiz19 3.265.645 2.871.967YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.950.339 -4.422.602Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-385.893 -1.332.089NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.564.446 -5.754.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.524.003 13.278.694DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 16.088.449 7.524.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.138.891 7.538.584Ticari Alacaklar5 1.379.201 1.015.589İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27.190 77.884İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.352.011 937.705Diğer Alacaklar6 3.289.341 12.957.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.289.341 12.957.001Peşin Ödenmiş Giderler7 248.437 214.887İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler248.437 214.887Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.129.833 363.147ARA TOPLAM22.185.703 22.089.208TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.185.703 22.089.208DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 202.476 202.476Diğer Finansal Yatırımlar202.476 202.476Diğer Alacaklar6 577.337 1.048.997İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar577.337 1.048.997Maddi Duran Varlıklar11 201.735 277.453Mobilya ve Demirbaşlar201.735 277.453Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.505.380Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.018.252 904.136TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.505.180 2.433.062TOPLAM VARLIKLAR26.690.883 24.522.270KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.676.519İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.676.519Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.676.519Ticari Borçlar5 619.105 926.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar409.049 273.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar210.056 653.237Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.868.840 3.865.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.868.840 3.865.666Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.180.150 1.412.542İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.180.150 1.412.542ARA TOPLAM7.344.614 6.205.095TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.344.614 6.205.095UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.161.076İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.161.076Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.161.076Uzun Vadeli Karşılıklar12 520.570 384.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar520.570 384.718Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.329.132 1.130.809İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.329.132 1.130.809TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.010.778 1.515.527TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.355.392 7.720.622ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.335.491 16.801.648Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -76.525 -22.848Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12.219 12.219Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12.219 12.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)-88.744 -35.067Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 149.586 29.318Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -907.023 -3.593.982Net Dönem Karı veya Zararı14 -412.480 2.807.227TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.335.491 16.801.648TOPLAM KAYNAKLAR26.690.883 24.522.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 21.573.083 36.574.533Satışların Maliyeti15 -9.489.887 -19.025.952TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.083.196 17.548.581BRÜT KAR (ZARAR)12.083.196 17.548.581Genel Yönetim Giderleri16 -14.857.893 -17.089.509Pazarlama Giderleri16 -1.071.062 -1.442.617Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.490 66.132Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -39 -29.399ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.842.308 -946.812FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.842.308 -946.812Finansman Gelirleri19 4.110.415 5.303.325Finansman Giderleri19 -779.563 -728.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-511.456 3.627.770Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri98.976 -820.543Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -977.541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 98.976 156.998SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-412.480 2.807.227DÖNEM KARI (ZARARI)14 -412.480 2.807.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-412.480 2.807.227Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02350000 0,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-53.677 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-68.817Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.140Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi15.140DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.677 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-466.157 2.807.227Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-466.157 2.807.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831146BIST