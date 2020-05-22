***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 -35.067 12.219 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648Transferler2.807.227 -2.807.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)93.019 93.019 93.019Dönem Karı (Zararı)93.019 93.019 93.019Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 -35.067 12.219 29.318 -786.755 93.019 16.894.667 16.894.667Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 -88.744 12.219 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491Transferler-412.480 412.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-127.133 -127.133 -127.133Dönem Karı (Zararı)-127.133 -127.133 -127.133Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 -88.744 12.219 -1.319.503 -127.133 16.208.358 16.208.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.235.839 -401.440Dönem Karı (Zararı)-127.133 93.019Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-127.133 93.019Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.703.441 495.233Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11 -329.046 27.942Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 1.583.100 1.221.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.583.100 1.221.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -354.907 -909.789Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-404.803 -925.669Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler49.896 15.880Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -254.348 -52.287Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.058.642 207.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.664.937 -989.692Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 512.702 -5.313.202İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.317 77.884İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)546.019 -5.391.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.649.116 5.630.301İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.649.116 5.630.301Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 295.159 -431.700İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-308.605 70.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)603.764 -502.060Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-866.813 -871.057İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.595 142.449İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-885.408 -1.013.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 43.131 -4.034Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)43.131 -4.034Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.088.629 -401.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -147.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.227 -26.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -108.227 -26.576Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-108.227 -26.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI354.907 3.099.789Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.190.000Kredilerden Nakit Girişleri2.190.000Ödenen Faiz19 -49.896 -15.880Alınan Faiz19 404.803 925.669YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.989.159 2.671.773Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-350.025 -207.567NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.339.184 2.464.206DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.088.449 7.524.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.749.265 9.988.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.756.576 16.138.891Ticari Alacaklar5 866.499 1.379.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar60.507 27.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar805.992 1.352.011Diğer Alacaklar6 16.028.335 3.289.341İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.028.335 3.289.341Peşin Ödenmiş Giderler7 159.308 248.437İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler159.308 248.437Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.144.840 1.129.833ARA TOPLAM22.955.558 22.185.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.955.558 22.185.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 202.476 202.476Diğer Alacaklar6 576.588 577.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar576.588 577.337Maddi Duran Varlıklar11 281.097 201.735Mobilya ve Demirbaşlar281.097 201.735Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.147.469 2.505.380Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.257.593 1.018.252TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.465.223 4.505.180TOPLAM VARLIKLAR27.420.781 26.690.883KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.878.436 1.676.519İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.878.436 1.676.519Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.878.436 1.676.519Ticari Borçlar5 914.264 619.105İlişkili Taraflara Ticari Borçlar100.444 409.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar813.820 210.056Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.340.075 3.868.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.340.075 3.868.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 294.742 1.180.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler294.742 1.180.150ARA TOPLAM8.427.517 7.344.614TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.427.517 7.344.614UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 804.744 1.161.076İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar804.744 1.161.076Kiralama İşlemlerinden Borçlar804.744 1.161.076Uzun Vadeli Karşılıklar12 632.435 520.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar632.435 520.570Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.347.727 1.329.132İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.347.727 1.329.132TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.784.906 3.010.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.212.423 10.355.392ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.208.358 16.335.491Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -76.525 -76.525Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 12.219 12.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 -88.744 -88.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 149.586 149.586Yasal Yedekler149.586 149.586Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -1.319.503 -907.023Net Dönem Karı veya Zararı14 -127.133 -412.480TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.208.358 16.335.491TOPLAM KAYNAKLAR27.420.781 26.690.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 9.142.358 4.470.961Satışların Maliyeti15 -4.802.141 -1.127.130TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.340.217 3.343.831FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)4.340.217 3.343.831Genel Yönetim Giderleri16 -4.682.827 -4.057.658Pazarlama Giderleri16 -537.944 -307.910Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -19.500ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-900.054 -1.021.737FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-900.054 -1.021.737Finansman Gelirleri19 775.126 1.194.234Finansman Giderleri19 -241.546 -28.644SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-366.474 143.853Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri239.341 -50.834Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -277.225Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 239.341 226.391SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-127.133 93.019DÖNEM KARI (ZARARI)14 -127.133 93.019Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-127.133 93.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,00720000 0,00530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-127.133 93.019Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-127.133 93.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846655BIST