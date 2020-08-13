***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648Transferler120.268 2.686.959 -2.807.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.674 -261.470 -295.144 -295.144Dönem Karı (Zararı)-261.470 -261.470 -261.470Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.674 -33.674 -33.674Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -68.741 149.586 -907.023 -261.470 16.506.504 16.506.504Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491Transferler-412.480 412.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.950 -673.919 -696.869Dönem Karı (Zararı)-673.919 -673.919Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.950 -22.950Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -111.694 149.586 -1.319.503 673.919 15.638.622 15.638.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.389.080 7.990.388Dönem Karı (Zararı)-673.919 -261.470Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.403.143 -2.105.837Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 772.321 771.136Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 425.219 -671.330Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -670.650 -1.885.459Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 73.088 -163.464Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.003.121 -156.720İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler834.073 10.357.695Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 411.738 225.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler650.003 10.471.295Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -70.364 -226.377Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-199.298 -30.927İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 41.994 -81.731Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.242.989 7.990.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -146.091YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.226 -31.297Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -108.226 -31.297FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI670.650 1.885.459Ödenen Faiz19 -72.476 -70.606Alınan Faiz19 743.126 1.956.065YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.826.656 9.844.550Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.606.979 -281.970NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)780.323 9.562.580DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.088.449 7.524.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.868.772 17.086.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.877.222 16.138.891Ticari Alacaklar5 967.463 1.379.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 65.281 27.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 902.182 1.352.011Diğer Alacaklar6 1.488.688 3.289.341İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.488.688 3.289.341Peşin Ödenmiş Giderler7 285.340 248.437İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler285.340 248.437Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 978.795 1.129.833ARA TOPLAM20.597.508 22.185.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.597.508 22.185.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 202.476 202.476Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar202.476 202.476Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar202.476 202.476Diğer Alacaklar6 1.691.084 577.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.691.084 577.337Maddi Duran Varlıklar11 253.461 201.735Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.789.557 2.505.380Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.096.202 1.018.252TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.032.780 4.505.180TOPLAM VARLIKLAR25.630.288 26.690.883KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.982.097 1.676.519İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.982.097 1.676.519Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.982.097 1.676.519Ticari Borçlar5 548.741 619.105İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 248.048 409.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 300.693 210.056Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.152.689 3.868.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.152.689 3.868.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 936.494 1.180.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 936.494 1.180.150ARA TOPLAM7.620.021 7.344.614TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.620.021 7.344.614UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 336.215 1.161.076İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar336.215 1.161.076Kiralama İşlemlerinden Borçlar336.215 1.161.076Uzun Vadeli Karşılıklar12 661.940 520.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar661.940 520.570Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.373.490 1.329.132İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.373.490 1.329.132TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.371.645 3.010.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.991.666 10.355.392ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 15.638.622 16.335.491Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -99.475 -76.525Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 12.219 12.219Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 12.219 12.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 -111.694 -88.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 149.586 149.586Yasal Yedekler14 149.586 149.586Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -1.319.503 -907.023Net Dönem Karı veya Zararı14 -673.919 -412.480TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.638.622 16.335.491TOPLAM KAYNAKLAR25.630.288 26.690.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 11.844.503 7.061.406 2.702.145 2.590.445Satışların Maliyeti15 -4.802.141 -1.289.176 -162.046TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.042.362 5.772.230 2.702.145 2.428.399BRÜT KAR (ZARAR)7.042.362 5.772.230 2.702.145 2.428.399Genel Yönetim Giderleri16 -8.182.117 -7.602.579 -3.499.290 -3.544.921Pazarlama Giderleri16 -733.366 -510.767 -195.422 -202.857Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -19.499 -4.248 -4.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.892.620 -2.345.364 -992.567 -1.323.627FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.892.620 -2.345.364 -992.567 -1.323.627Finansman Gelirleri19 1.436.646 2.584.350 661.520 1.390.116Finansman Giderleri19 -289.421 -559.194 -47.875 -530.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-745.395 -320.208 -378.922 -464.061Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri71.476 58.738 -167.865 109.572Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 277.225Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 71.476 58.738 -167.865 -167.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-673.919 -261.470 -546.787 -354.489DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)14 -673.919 -261.470 -546.787 -354.489Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-673.919 -261.470 -546.787 -354.489Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03840000 0,01490000 0,03120000 0,02020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-22.950 -33.674 -22.950 -33.674Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-29.423 -43.172 -29.423 -43.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.473 9.498 6.473 9.498Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi6.473 9.498 6.473 9.498DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.950 -33.674 -22.950 -33.674TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-696.869 -295.144 -569.737 -388.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-696.869 -295.144 -569.737 -388.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868771BIST