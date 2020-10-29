***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648Transferler120.268 2.686.959 -2.807.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.674 -361.871 -395.545 -395.545Dönem Karı (Zararı)-361.871 -361.871 -361.871Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.674 -33.674 -33.674Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -68.741 29.318 -907.023 -361.871 16.406.103 16.406.103Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491Transferler-412.480 412.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.582 -1.068.060 -1.115.642 -1.115.642Dönem Karı (Zararı)-1.068.060Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.582Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -136.326 149.586 -1.319.503 -1.068.060 15.219.849 15.219.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI400.923 5.534.314Dönem Karı (Zararı)-1.068.060 -361.871Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler778.036 -3.874.538Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 685.217 -990.858Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 1.440.656 -165.524Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -979.784 -2.642.831Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -51.559 -290.232Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-316.494 214.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler838.157 9.770.723Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 311.575 -19.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.234.934 11.292.607Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -18.162 -549.481Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-730.536 -956.094İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 40.346 3.483Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları548.133 5.534.314Ödenen TemettülerÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -147.210 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.227 -31.297Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -108.227 -31.297FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI979.784 4.219.211Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.576.380Ödenen Faiz19 -95.559 -98.502Alınan Faiz19 1.075.343 2.741.333YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.272.480 9.722.228Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.223 -214.972NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.301.703 9.507.256DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.088.449 7.524.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.390.152 17.031.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.400.248 16.138.891Ticari Alacaklar5 1.067.626 1.379.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 32.041 27.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.035.585 1.352.011Diğer Alacaklar6 1.989.079 3.289.341İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.989.079 3.289.341Peşin Ödenmiş Giderler7 191.906 248.437İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler191.906 248.437Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 747.593 1.129.833ARA TOPLAM21.396.452 22.185.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.396.452 22.185.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 202.476 202.476Diğer Alacaklar6 699.196 577.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar699.196 577.337Maddi Duran Varlıklar11 340.568 201.735Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.431.646 2.505.380Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.452.051 1.018.252TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.125.937 4.505.180TOPLAM VARLIKLAR25.522.389 26.690.883KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 2.092.785 1.676.519Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.092.785 1.676.519Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.092.785 1.676.519Ticari Borçlar5 600.943 619.105İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 459.054 409.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 141.889 210.056Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.105.371 3.868.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.105.371 3.868.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler306.809 1.180.150İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler306.809 1.180.150ARA TOPLAM8.105.908 7.344.614TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.105.908 7.344.614UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.161.076İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.161.076Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.161.076Uzun Vadeli Karşılıklar12 724.695 520.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar724.695 520.570Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.471.937 1.329.132İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.471.937 1.329.132TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.196.632 3.010.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.302.540 10.355.392ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.219.849 16.335.491Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -124.107 -76.525Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 12.219 12.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 -136.326 -88.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 149.586 149.586Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -1.319.503 -907.023Net Dönem Karı veya Zararı14 -1.068.060 -412.480TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14 15.219.849 16.335.491TOPLAM KAYNAKLAR25.522.389 26.690.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 14.606.929 11.096.194 2.762.426 4.034.788Satışların Maliyeti15 -4.893.543 -2.585.761 -91.402 -1.296.585TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.713.386 8.510.433 2.671.024 2.738.203FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.713.386 8.510.433 2.671.024 2.738.203Genel Yönetim Giderleri16 -12.122.820 -10.995.266 -3.940.703 -3.392.687Pazarlama Giderleri16 -863.953 -719.556 -130.587 -208.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 278 0 278Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -76.089 -4.247 -56.590 1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.349.476 -3.208.358 -1.456.856 -862.994FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.349.476 -3.208.358 -1.456.856 -862.994Finansman Gelirleri19 2.354.844 3.369.618 918.198 785.268Finansman Giderleri19 -493.807 -599.026 -204.386 -39.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.488.439 -437.766 -743.044 -117.558Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri420.379 75.895 348.903 17.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 420.379 75.895 348.903 17.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.068.060 -361.871 -394.141 -100.401DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)14 -1.068.060 -361.871 -394.141 -100.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.068.060 -361.871 -394.141 -100.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,06090000 -0,02060000 -0,02250000 0,00570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-47.582 -33.674 -24.632 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-61.002 -43.172 -31.579 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.420 9.498 6.947 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri13.420 9.498 6.947 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-47.582 -33.674 -24.632 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.115.642 -395.545 -418.773 -100.401Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.115.642 -395.545 -418.773 -100.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884745BIST