***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.03.2021 18:20
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648
Transferler
120.268 2.686.959 -2.807.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.677 -412.480 -466.157 -466.157
Dönem Karı (Zararı)
-412.480 -412.480 -412.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.677 -53.677 -53.677
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491
Transferler
16.787 -429.267 412.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.808 -1.910.589 -1.959.397 -1.959.397
Dönem Karı (Zararı)
-1.910.589 -1.910.589 -1.910.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.808 -48.808 -48.808
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.365.032 5.870.880
Dönem Karı (Zararı)
-1.910.589 -412.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.906.304 -3.081.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.568.792 1.540.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 1.372.003 139.026
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.402.290 -3.113.006
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 426.054 -880.802
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.870.863 -767.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.599.071 9.364.446
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -91.495 -363.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
961.024 10.105.770
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 128.551 -307.782
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
561.690 -34.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 39.301 -35.861
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.217.822 5.870.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -147.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-580.554 -33.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -580.554 -33.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.402.290 3.113.006
Ödenen Faiz
19 -162.373 -152.639
Alınan Faiz
19 1.564.663 3.265.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.543.296 8.950.339
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.584.474 -385.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.041.178 8.564.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.088.449 7.524.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.129.627 16.088.449
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.140.768 16.138.891
Ticari Alacaklar
5 1.470.696 1.379.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 136.184 27.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.334.512 1.352.011
Diğer Alacaklar
6 1.476.959 3.289.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.476.959 3.289.341
Peşin Ödenmiş Giderler
7 92.850 248.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.850 248.437
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 768.299 1.129.833
ARA TOPLAM
20.949.572 22.185.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.949.572 22.185.703
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 1.584.282 577.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.584.282 577.337
Maddi Duran Varlıklar
11 645.143 201.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
645.143 201.735
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.073.734 2.505.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 953.732 1.018.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.459.367 4.505.180
TOPLAM VARLIKLAR
25.408.939 26.690.883
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.452.804 1.676.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.452.804 1.676.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.452.804 1.676.519
Ticari Borçlar
5 747.656 619.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 495.862 409.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 251.794 210.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.003.882 3.868.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.003.882 3.868.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 928.972 1.180.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
928.972 1.180.150
ARA TOPLAM
8.133.314 7.344.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.133.314 7.344.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.161.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.161.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.161.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 757.531 520.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
757.531 520.570
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 2.142.000 1.329.132
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.142.000 1.329.132
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.899.531 3.010.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.032.845 10.355.392
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.376.094 16.335.491
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -125.333 -76.525
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-137.552 -88.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 166.373 149.586
Yasal Yedekler
166.373 149.586
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -1.336.290 -907.023
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -1.910.589 -412.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.376.094 16.335.491
TOPLAM KAYNAKLAR
25.408.939 26.690.883
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 25.301.975 21.573.083
Satışların Maliyeti
15 -10.604.946 -9.489.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.697.029 12.083.196
BRÜT KAR (ZARAR)
14.697.029 12.083.196
Genel Yönetim Giderleri
16 -17.442.907 -14.857.893
Pazarlama Giderleri
16 -1.296.333 -1.071.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -76.160 -39
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.118.371 -3.842.308
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.118.371 -3.842.308
Finansman Gelirleri
19 2.914.107 4.110.415
Finansman Giderleri
19 -629.603 -779.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.833.867 -511.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-76.722 98.976
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -76.722 98.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.910.589 -412.480
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -1.910.589 -412.480
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.910.589 -412.480
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10890000 -0,02350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-48.808 -53.677
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-61.010 -68.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.202 15.140
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12.202 15.140
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.808 -53.677
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.959.397 -466.157
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.959.397 -466.157
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921564
BIST