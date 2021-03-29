***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648Transferler120.268 2.686.959 -2.807.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.677 -412.480 -466.157 -466.157Dönem Karı (Zararı)-412.480 -412.480 -412.480Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.677 -53.677 -53.677Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491Transferler16.787 -429.267 412.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.808 -1.910.589 -1.959.397 -1.959.397Dönem Karı (Zararı)-1.910.589 -1.910.589 -1.910.589Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-48.808 -48.808 -48.808Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.365.032 5.870.880Dönem Karı (Zararı)-1.910.589 -412.480Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.906.304 -3.081.086Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.568.792 1.540.911Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 1.372.003 139.026Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -1.402.290 -3.113.006Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 426.054 -880.802Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.870.863 -767.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.599.071 9.364.446Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -91.495 -363.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler961.024 10.105.770Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 128.551 -307.782Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler561.690 -34.069İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 39.301 -35.861Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.217.822 5.870.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -147.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-580.554 -33.547Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -580.554 -33.547FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.402.290 3.113.006Ödenen Faiz19 -162.373 -152.639Alınan Faiz19 1.564.663 3.265.645YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.543.296 8.950.339Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.584.474 -385.893NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.041.178 8.564.446DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.088.449 7.524.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.129.627 16.088.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.140.768 16.138.891Ticari Alacaklar5 1.470.696 1.379.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 136.184 27.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.334.512 1.352.011Diğer Alacaklar6 1.476.959 3.289.341İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.476.959 3.289.341Peşin Ödenmiş Giderler7 92.850 248.437İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler92.850 248.437Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 768.299 1.129.833ARA TOPLAM20.949.572 22.185.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.949.572 22.185.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 202.476 202.476Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar202.476 202.476Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar202.476 202.476Diğer Alacaklar6 1.584.282 577.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.584.282 577.337Maddi Duran Varlıklar11 645.143 201.735Tesis, Makine ve Cihazlar645.143 201.735Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.073.734 2.505.380Ertelenmiş Vergi Varlığı20 953.732 1.018.252TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.459.367 4.505.180TOPLAM VARLIKLAR25.408.939 26.690.883KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.452.804 1.676.519İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.452.804 1.676.519Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.452.804 1.676.519Ticari Borçlar5 747.656 619.105İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 495.862 409.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 251.794 210.056Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.003.882 3.868.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.003.882 3.868.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 928.972 1.180.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler928.972 1.180.150ARA TOPLAM8.133.314 7.344.614TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.133.314 7.344.614UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.161.076İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.161.076Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.161.076Uzun Vadeli Karşılıklar12 757.531 520.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar757.531 520.570Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 2.142.000 1.329.132İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.142.000 1.329.132TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.899.531 3.010.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.032.845 10.355.392ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.376.094 16.335.491Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -125.333 -76.525Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 12.219 12.219Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12.219 12.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)-137.552 -88.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 166.373 149.586Yasal Yedekler166.373 149.586Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -1.336.290 -907.023Net Dönem Karı veya Zararı14 -1.910.589 -412.480TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.376.094 16.335.491TOPLAM KAYNAKLAR25.408.939 26.690.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 25.301.975 21.573.083Satışların Maliyeti15 -10.604.946 -9.489.887TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.697.029 12.083.196BRÜT KAR (ZARAR)14.697.029 12.083.196Genel Yönetim Giderleri16 -17.442.907 -14.857.893Pazarlama Giderleri16 -1.296.333 -1.071.062Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.490Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -76.160 -39ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.118.371 -3.842.308FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.118.371 -3.842.308Finansman Gelirleri19 2.914.107 4.110.415Finansman Giderleri19 -629.603 -779.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.833.867 -511.456Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-76.722 98.976Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -76.722 98.976SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.910.589 -412.480DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)14 -1.910.589 -412.480Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.910.589 -412.480Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10890000 -0,02350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-48.808 -53.677Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-61.010 -68.817Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.202 15.140Dönem Vergi (Gideri) Geliri12.202 15.140DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-48.808 -53.677TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.959.397 -466.157Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.959.397 -466.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921564BIST