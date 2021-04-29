***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491Transferler-412.480 412.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-127.133 -127.133 -127.133Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -1.319.503 -127.133 16.208.358 16.208.358Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094Transferler-1.910.589 1.910.589Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-67.538 946.620 879.082 879.082Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -205.090 166.373 -3.246.879 946.620 15.255.176 15.255.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.305.487 -11.235.839Dönem Karı (Zararı)946.620 -127.133Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.271.727 1.703.441Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 414.688 -329.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 2.365.160 1.583.100Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -572.117 -354.907Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -618.340 -254.348Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.682.336 1.058.642İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-912.860 -12.664.937Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.527.723 512.702Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler69.823 -12.649.116Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 955.112 295.159Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-407.343 -866.813İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 -2.729 43.131Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.305.487 -11.088.629Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -147.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.688 -108.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -21.688 -108.227FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI572.117 354.907Ödenen Faiz19 -49.249 -49.896Alınan Faiz19 621.366 404.803YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.855.916 -10.989.159Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.181.031 -350.025NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.674.885 -11.339.184DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.129.627 16.088.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.804.512 4.749.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.818.382 17.140.768Ticari Alacaklar5 2.998.419 1.470.696İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 32.029 136.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.966.390 1.334.512Diğer Alacaklar6 1.488.371 1.476.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.488.371 1.476.959Peşin Ödenmiş Giderler7 289.018 92.850İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler289.018 92.850Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 939.434 768.299ARA TOPLAM24.533.624 20.949.572TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.533.624 20.949.572DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 202.476 202.476Diğer Alacaklar6 1.306.879 1.584.282İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.306.879 1.584.282Kullanım Hakkı Varlıkları10 715.822 1.073.734Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 610.055 645.143Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.400.937 953.732TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.236.169 4.459.367TOPLAM VARLIKLAR28.769.793 25.408.939KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.021.647 1.452.804İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.021.647 1.452.804Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.021.647 1.452.804Ticari Borçlar5 1.702.768 747.656İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 432.009 495.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.270.759 251.794Kısa Vadeli Karşılıklar12 7.223.225 5.003.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.223.225 5.003.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 379.013 928.972İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler379.013 928.972ARA TOPLAM10.326.653 8.133.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.326.653 8.133.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 903.348 757.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar903.348 757.531Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 2.284.616 2.142.000İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.284.616 2.142.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.187.964 2.899.531TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.514.617 11.032.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.255.176 14.376.094Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -192.871 -125.333Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 12.219 12.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 -205.090 -137.552Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 166.373 166.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -3.246.879 -1.336.290Net Dönem Karı veya Zararı14 946.620 -1.910.589TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.255.176 14.376.094TOPLAM KAYNAKLAR28.769.793 25.408.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 7.729.083 9.142.358Satışların Maliyeti15 -2.431.960 -4.802.141TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.297.123 4.340.217BRÜT KAR (ZARAR)5.297.123 4.340.217Genel Yönetim Giderleri16 -5.525.723 -4.682.827Pazarlama Giderleri16 -216.258 -537.944Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -19.500ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-444.858 -900.054FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-444.858 -900.054Finansman Gelirleri19 1.073.271 775.126Finansman Giderleri19 -115.165 -241.546SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)513.248 -366.474Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri433.372 239.341Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 433.372 239.341SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)946.620 -127.133DÖNEM KARI (ZARARI)14 946.620 -127.133Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları946.620 -127.133Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05400000 -0,00720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-55.336Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-69.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.833Dönem Vergi (Gideri) Geliri13.833DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.336 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)891.284 -127.133Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları891.284 -127.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932560BIST