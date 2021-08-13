***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491Transferler-412.480 412.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.950 -673.919 -696.869 -696.869Dönem Karı (Zararı)-673.919 -673.919 -673.919Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.950 -22.950 -22.950Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -111.694 149.586 -1.319.503 -673.919 15.638.622 15.638.622Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094Transferler-1.910.589 1.910.589Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-55.335 1.969 -53.366 -53.366Dönem Karı (Zararı)1.969 1.969 1.969Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-55.335 -55.335 -55.335Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -192.887 166.373 -3.246.879 1.969 14.322.728 14.322.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.878.836 -3.389.080Dönem Karı (Zararı)1.969 -673.919Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.446.534 -3.403.143Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 612.292 772.321Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 1.042.766 425.219Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -944.878 -670.650Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -593.785 73.088Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.562.929 -4.003.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-340.212 834.073Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 585.679 411.738Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-816 650.003Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 159.959 -70.364Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.082.221 -199.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 -2.813 41.994Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.784.777 -3.242.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -94.059 -146.091YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.188 -108.226Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -32.188 -108.226FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI944.878 670.650Ödenen Faiz19 -403.231 -72.476Alınan Faiz19 1.348.109 743.126YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-966.146 -2.826.656Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi675.912 3.606.979NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-290.234 780.323DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.129.627 16.088.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 16.839.393 16.868.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.853.347 17.140.768Ticari Alacaklar5 885.017 1.470.696İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 136.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 885.017 1.334.512Diğer Alacaklar6 1.961.801 1.476.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.961.801 1.476.959Peşin Ödenmiş Giderler7 390.186 92.850İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler390.186 92.850Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.319.538 768.299ARA TOPLAM21.409.889 20.949.572TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.409.889 20.949.572DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 202.476 202.476Diğer Alacaklar6 802.920 1.584.282İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar802.920 1.584.282Maddi Duran Varlıklar11 564.182 645.143Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.247.859 1.073.734Ertelenmiş Vergi Varlığı20 996.278 953.732TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.813.715 4.459.367TOPLAM VARLIKLAR25.223.604 25.408.939KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.039.925 1.452.804Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.039.925 1.452.804Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.039.925 1.452.804Ticari Borçlar5 907.615 747.656İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 443.466 495.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 464.149 251.794Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.143.096 5.003.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.143.096 5.003.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.522.381 928.972İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.522.381 928.972ARA TOPLAM7.613.017 8.133.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.613.017 8.133.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 160.406İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar160.406Kiralama İşlemlerinden Borçlar160.406Uzun Vadeli Karşılıklar12 797.265 757.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar797.265 757.531Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 2.330.188 2.142.000İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.330.188 2.142.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.287.859 2.899.531TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.900.876 11.032.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.322.728 14.376.094Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -180.668 -125.333Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 12.219 12.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 -192.887 -137.552Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 166.373 166.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -3.246.879 -1.336.290Net Dönem Karı veya Zararı14 1.969 -1.910.589TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.322.728 14.376.094TOPLAM KAYNAKLAR25.223.604 25.408.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 11.902.643 11.844.503 4.173.560 2.702.145Satışların Maliyeti15 -4.877.401 -4.802.141 -2.445.441TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.025.242 7.042.362 1.728.119 2.702.145BRÜT KAR (ZARAR)7.025.242 7.042.362 1.728.119 2.702.145Genel Yönetim Giderleri16 -8.823.898 -8.182.117 -3.298.175 -3.499.290Pazarlama Giderleri16 -382.852 -733.366 -166.594 -195.422Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 -2 -19.499 -2ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.181.510 -1.892.620 -1.736.652 -992.567FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.181.510 -1.892.620 -1.736.652 -992.567Finansman Gelirleri19 2.566.394 1.436.646 1.493.123 661.520Finansman Giderleri19 -411.628 -289.421 -296.463 -47.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-26.744 -745.395 -539.992 -378.922Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28.713 71.476 -404.659 -167.865Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 28.713 71.476 -404.659 -167.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14 1.969 -673.919 -944.651 -546.787DÖNEM KARI (ZARARI)1.969 -673.919 -944.651 -546.787Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.969 -673.919 -944.651 -546.787Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00010000 -0,03840000 -0,05390000 -0,03120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-55.335 -22.950 1 -22.950Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-69.169 -29.423 -29.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.834 6.473 1 6.473Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.834 6.473 1 6.473DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.335 -22.950 1 -22.950TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.366 -696.869 -944.650 -569.737Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-53.366 -696.869 -944.650 -569.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958147BIST