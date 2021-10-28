***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491Transferler-412.480 412.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.582 -1.068.060 -1.115.642 -1.115.642Dönem Karı (Zararı)-1.068.060 -1.068.060 -1.068.060Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.582 -47.582 -47.582Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -136.326 149.586 -1.319.503 -1.068.060 15.219.849 15.219.849Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094Transferler-1.910.589 1.910.589Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93.776 -423.120 -516.896 -516.896Dönem Karı (Zararı)-423.120 -423.120 -423.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-93.776 -93.776 -93.776Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -231.328 166.373 -3.246.879 -423.120 13.859.198 13.859.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.030.250 400.923Dönem Karı (Zararı)-423.120 -1.068.060Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-423.120 -1.068.060Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.683.436 778.036Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 987.303 685.217Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 -975.749 1.440.656Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -1.447.036 -979.784Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -530.390 -51.559Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-717.564 -316.494İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.288.682 838.157Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 822.724 311.575Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler833.471 1.234.934Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.032.879 -18.162Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-398.259 -730.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.133 40.346Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-817.874 12 -212.376 -147.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-199.711 -108.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -199.711 -108.227FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.447.036 979.784Ödenen Faiz19 -546.895 -95.559Alınan Faiz19 1.993.931 1.075.343YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)217.075 1.272.480Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-295.189 29.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.114 1.301.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.129.627 16.088.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.051.513 17.390.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.064.787 17.140.768Ticari Alacaklar5 647.972 1.470.696İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 25.304 136.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 622.668 1.334.512Diğer Alacaklar6 1.452.809 1.476.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.452.809 1.476.959Peşin Ödenmiş Giderler7 230.973 92.850İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler230.973 92.850Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.232.321 768.299ARA TOPLAM20.628.862 20.949.572TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.628.862 20.949.572DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 202.476 202.476Diğer Alacaklar6 636.838 1.584.282İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar636.838 1.584.282Maddi Duran Varlıklar11 670.929 645.143Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.084.505 1.073.734Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.020.100 953.732TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.614.848 4.459.367TOPLAM VARLIKLAR24.243.710 25.408.939KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.145.600 1.452.804İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.145.600 1.452.804Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar1.145.600 1.452.804Ticari Borçlar5 1.780.535 747.656İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 444.632 495.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.335.903 251.794Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.088.621 5.003.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.088.621 5.003.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 282.852 928.972İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler282.852 928.972ARA TOPLAM7.297.608 8.133.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.297.608 8.133.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 697.043 757.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar697.043 757.531Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 2.389.861 2.142.000İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.389.861 2.142.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.086.904 2.899.531TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.384.512 11.032.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.859.198 14.376.094Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -219.109 -125.333Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 12.219 12.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 -231.328 -137.552Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 166.373 166.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -3.246.879 -1.336.290Net Dönem Karı veya Zararı14 -423.120 -1.910.589TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.859.198 14.376.094TOPLAM KAYNAKLAR24.243.710 25.408.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 17.496.401 14.606.929 5.593.758 2.762.426Satışların Maliyeti15 -8.522.193 -4.893.543 -3.644.792 -91.402TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.974.208 9.713.386 1.948.966 2.671.024BRÜT KAR (ZARAR)8.974.208 9.713.386 1.948.966 2.671.024Genel Yönetim Giderleri16 -11.648.541 -12.122.820 -2.824.643 -3.940.703Pazarlama Giderleri16 -535.158 -863.953 -152.306 -130.587Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -76.089 2 -56.590ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.209.491 -3.349.476 -1.027.981 -1.456.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.209.491 -3.349.476 -1.027.981 -1.456.856Finansman Gelirleri19 3.343.666 2.354.844 777.272 918.198Finansman Giderleri19 -600.219 -493.807 -188.591 -204.386SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-466.044 -1.488.439 -439.300 -743.044Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 42.924 420.379 14.211 348.903Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42.924 420.379 14.211 348.903SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-423.120 -1.068.060 -425.089 -394.141DÖNEM KARI (ZARARI)14 -423.120 -1.068.060 -425.089 -394.141Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-423.120 -1.068.060 -425.089 -394.141Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02410000 -0,06090000 -0,02420000 -0,02250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-81.574 -47.582 -26.239 -24.632Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-105.018 -61.002 -35.849 -31.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.444 13.420 9.610 6.947Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.444 13.420 9.610 6.947DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.574 -47.582 -26.239 -24.632TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-504.694 -1.115.642 -451.328 -418.773Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-504.694 -1.115.642 -451.328 -418.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973247BIST