***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17.540.874 41.059Transferler-1.910.589 1.910.589Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-67.538 946.620 879.082 879.082Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -205.090 166.373 -3.246.879 946.620 15.255.176 15.255.176Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 1.098.254 -231.328 166.373 -3.246.879 832.348 16.200.701 16.200.701Transferler832.348 -832.348Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-147.447 -925.111 -1.072.558 -1.072.558Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 1.098.254 -378.775 166.373 -2.414.531 -925.111 15.128.143 15.128.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.730.491 1.398.949Dönem Karı (Zararı)-925.111 832.348Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-925.111 832.348Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler934.762 1.272.139Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 335.724 1.323.707Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 1.915.441 216.830Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -364.975 -1.828.784Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 1.086.035Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -955.022 450.439Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.594 23.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.720.840 -387.444Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -75.464 38.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.532.683 -1.817.086Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -396.587 553.237Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-340.276 842.908İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 484 -5.312Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.730.491 1.717.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -318.094YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -199.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -199.710FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI364.975 1.828.784Ödenen Faiz19 -77.198 -690.702Alınan Faiz19 442.173 2.519.486YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.095.466 3.028.023Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-462.472 -1.223.698NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.632.994 1.804.325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.933.952 17.129.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.566.946 18.933.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.582.915 18.950.405Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit HesaplarıTicari Alacaklar5 1.507.351 1.431.887İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.507.351 1.431.887Diğer Alacaklar6 0 2.782.025İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 2.782.025Peşin Ödenmiş Giderler7 217.793 103.786İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler217.793 103.786Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 832.385 399.663ARA TOPLAM23.140.444 23.667.766TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.140.444 23.667.766DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 1.560.019 1.560.020Diğer Alacaklar6 863.158 727.822İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar863.158 727.822Maddi Duran Varlıklar11 541.053 605.651Kullanım Hakkı Varlıkları10 542.252 813.378Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.394.229 871.929TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.900.711 4.578.800TOPLAM VARLIKLAR28.041.155 28.246.566KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 541.418 852.849Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar541.418 852.849Kiralama İşlemlerinden Borçlar541.418 852.849Ticari Borçlar5 904.306 1.300.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 740.215 937.190İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 164.091 363.703Kısa Vadeli Karşılıklar12 7.057.593 5.358.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.057.593 5.358.728Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 303.282 836.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler303.282 836.801ARA TOPLAM8.806.599 8.349.271TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.806.599 8.349.271UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 836.091 619.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar836.091 619.515Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 3.270.322 3.077.079İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.270.322 3.077.079TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.106.413 3.696.594TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.913.012 12.045.865ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.128.143 16.200.701Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -378.775 -231.328Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-378.775 -231.328Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-378.775 -231.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 1.098.254 1.098.254Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 1.098.254 1.098.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.098.254 1.098.254Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 166.373 166.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -2.414.531 -3.246.879Net Dönem Karı veya Zararı14 -925.111 832.348TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.128.143 16.200.701TOPLAM KAYNAKLAR28.041.155 28.246.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 4.561.759 7.729.083Satışların Maliyeti15 -1.019.324 -2.431.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.542.435 5.297.123Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)3.542.435 5.297.123Genel Yönetim Giderleri16 -5.404.286 -5.525.723Pazarlama Giderleri16 -491.425 -216.258Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerEsas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -12.943ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.366.219 -444.858FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.366.219 -444.858Finansman Gelirleri19 1.078.597 1.073.271Finansman Giderleri19 -119.877 -115.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.407.499 513.248Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri482.388 433.372Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 482.388 433.372SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-925.111 946.620DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-925.111 946.620Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-925.111 946.620Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,05270000 0,05400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-147.444 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-187.355 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39.911 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.911 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -55.336Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -69.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 13.833Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 13.833DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-147.444 -55.336TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.072.555 891.284Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.072.555 891.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024068BIST