***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 12:14
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 -137.552 12.219 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094
Transferler
-1.910.589 1.910.589
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.335 1.969 -53.366 -53.366
Dönem Karı (Zararı)
1.969 1.969 1.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.335 -55.335 -55.335
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 -192.887 12.219 166.373 -3.246.879 1.969 14.322.728 14.322.728
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 -231.328 1.098.254 166.373 -3.246.879 832.348 16.200.701 16.200.701
Transferler
10.007 822.341 -832.348
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.646 4.444.364 4.284.718 4.284.718
Dönem Karı (Zararı)
4.444.364 4.444.364 4.444.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.646 -159.646 -159.646
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 -390.974 1.098.254 176.380 -2.424.538 4.444.364 20.485.419 20.485.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.755.120 -1.878.836
Dönem Karı (Zararı)
4.444.364 1.969
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -686.994 -593.785
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
257.527 -1.562.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.193.284 -340.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.756.865 585.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 308.244 -816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 291.506 159.959
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.037.430 er
3 1.261 -2.813
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.755.120 -1.784.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -94.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.401 -32.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.401 -32.188
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
562.754 944.878
Ödenen Faiz
19 -116.111 -403.231
Alınan Faiz
19 678.865 1.348.109
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.193.767 -966.146
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.059.906 675.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.253.673 -290.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.933.952 17.129.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.680.279 16.839.393
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.695.471 18.950.405
Ticari Alacaklar
5 4.188.752 1.431.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.188.752 1.431.887
Diğer Alacaklar
6 2.782.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.782.025
Peşin Ödenmiş Giderler
7 629.818 103.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
629.818 103.786
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.241.364 399.663
ARA TOPLAM
22.755.405 23.667.766
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.755.405 23.667.766
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 1.560.020 1.560.020
Diğer Alacaklar
6 2.675.571 727.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.675.571 727.822
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 271.125 813.378
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 485.676 605.651
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 717.222 871.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.709.614 4.578.800
TOPLAM VARLIKLAR
28.465.019 28.246.566
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 210.115 852.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.115 852.849
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
210.115 852.849
Ticari Borçlar
5 1.592.399 1.300.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 983.325 937.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 609.074 363.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.426.663 5.358.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.426.663 5.358.728
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.876.450 836.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.876.450 836.801
ARA TOPLAM
7.105.627 8.349.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.105.627 8.349.271
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 873.973 619.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
873.973 619.515
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 3.077.079
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.077.079
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
873.973 3.696.594
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.979.600 12.045.865
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.485.419 16.200.701
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -390.974 -231.328
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -390.974 -231.328
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -390.974 -231.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.098.254 1.098.254
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 1.098.254 1.098.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 1.098.254 1.098.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 176.380 166.373
Yasal Yedekler
176.380 166.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -2.424.538 -3.246.879
Net Dönem Karı veya Zararı
14 4.444.364 832.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.485.419 16.200.701
TOPLAM KAYNAKLAR
28.465.019 28.246.566
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 10.318.315 11.902.643 5.756.556 4.173.560
Satışların Maliyeti
15 -1.019.324 -4.877.401 -2.445.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.298.991 7.025.242 5.756.556 1.728.119
BRÜT KAR (ZARAR)
9.298.991 7.025.242 5.756.556 1.728.119
Genel Yönetim Giderleri
16 -10.209.146 -8.823.898 -4.804.860 -3.298.175
Pazarlama Giderleri
16 -548.876 -382.852 -57.451 -166.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.077.079 3.077.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -88.001 -2 -75.058 -2
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.530.047 -2.181.510 3.896.266 -1.736.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.530.047 -2.181.510 3.896.266 -1.736.652
Finansman Gelirleri
19 3.263.228 2.566.394 2.184.631 1.493.123
Finansman Giderleri
19 -154.293 -411.628 -34.416 -296.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.638.982 -26.744 6.046.481 -539.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-194.618 28.713 -677.006 -404.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -194.618 28.713 -677.006 -404.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.444.364 1.969 5.369.475 -944.651
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.444.364 1.969 5.369.475 -944.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.444.364 1.969 5.369.475 -944.651
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,25340000 0,00010000 0,30610000 0,05390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-159.646 -55.335 -12.202 1
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-199.557 -69.169 -12.202 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.911 13.834 0 1
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.911 13.834 0 1
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.646 -55.335 -12.202 1
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.284.718 -53.366 5.357.273 -944.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.284.718 -53.366 5.357.273 -944.650
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054507
BIST