***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 -137.552 12.219 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094Transferler-1.910.589 1.910.589Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-55.335 1.969 -53.366 -53.366Dönem Karı (Zararı)1.969 1.969 1.969Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-55.335 -55.335 -55.335Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 -192.887 12.219 166.373 -3.246.879 1.969 14.322.728 14.322.728Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 -231.328 1.098.254 166.373 -3.246.879 832.348 16.200.701 16.200.701Transferler10.007 822.341 -832.348Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-159.646 4.444.364 4.284.718 4.284.718Dönem Karı (Zararı)4.444.364 4.444.364 4.444.364Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-159.646 -159.646 -159.646Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 -390.974 1.098.254 176.380 -2.424.538 4.444.364 20.485.419 20.485.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.755.120 -1.878.836Dönem Karı (Zararı)4.444.364 1.969Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 -686.994 -593.785Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler257.527 -1.562.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.193.284 -340.212Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.756.865 585.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 308.244 -816Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 291.506 159.959Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.037.430 er3 1.261 -2.813Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.755.120 -1.784.777Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -94.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.401 -32.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.401 -32.188FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI562.754 944.878Ödenen Faiz19 -116.111 -403.231Alınan Faiz19 678.865 1.348.109YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.193.767 -966.146Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.059.906 675.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.253.673 -290.234DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.933.952 17.129.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 16.680.279 16.839.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.695.471 18.950.405Ticari Alacaklar5 4.188.752 1.431.887İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.188.752 1.431.887Diğer Alacaklar6 2.782.025İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.782.025Peşin Ödenmiş Giderler7 629.818 103.786İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler629.818 103.786Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.241.364 399.663ARA TOPLAM22.755.405 23.667.766TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.755.405 23.667.766DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 1.560.020 1.560.020Diğer Alacaklar6 2.675.571 727.822İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.675.571 727.822Kullanım Hakkı Varlıkları10 271.125 813.378Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 485.676 605.651Ertelenmiş Vergi Varlığı20 717.222 871.929TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.709.614 4.578.800TOPLAM VARLIKLAR28.465.019 28.246.566KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 210.115 852.849İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar210.115 852.849Kiralama İşlemlerinden Borçlar210.115 852.849Ticari Borçlar5 1.592.399 1.300.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 983.325 937.190İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 609.074 363.703Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.426.663 5.358.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.426.663 5.358.728Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.876.450 836.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.876.450 836.801ARA TOPLAM7.105.627 8.349.271TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.105.627 8.349.271UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 873.973 619.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar873.973 619.515Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 3.077.079İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.077.079TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER873.973 3.696.594TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.979.600 12.045.865ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.485.419 16.200.701Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -390.974 -231.328Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -390.974 -231.328Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -390.974 -231.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 1.098.254 1.098.254Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 1.098.254 1.098.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)14 1.098.254 1.098.254Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 176.380 166.373Yasal Yedekler176.380 166.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -2.424.538 -3.246.879Net Dönem Karı veya Zararı14 4.444.364 832.348TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.485.419 16.200.701TOPLAM KAYNAKLAR28.465.019 28.246.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 10.318.315 11.902.643 5.756.556 4.173.560Satışların Maliyeti15 -1.019.324 -4.877.401 -2.445.441TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.298.991 7.025.242 5.756.556 1.728.119BRÜT KAR (ZARAR)9.298.991 7.025.242 5.756.556 1.728.119Genel Yönetim Giderleri16 -10.209.146 -8.823.898 -4.804.860 -3.298.175Pazarlama Giderleri16 -548.876 -382.852 -57.451 -166.594Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.077.079 3.077.079Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -88.001 -2 -75.058 -2ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.530.047 -2.181.510 3.896.266 -1.736.652FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.530.047 -2.181.510 3.896.266 -1.736.652Finansman Gelirleri19 3.263.228 2.566.394 2.184.631 1.493.123Finansman Giderleri19 -154.293 -411.628 -34.416 -296.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.638.982 -26.744 6.046.481 -539.992Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-194.618 28.713 -677.006 -404.659Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -194.618 28.713 -677.006 -404.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.444.364 1.969 5.369.475 -944.651DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.444.364 1.969 5.369.475 -944.651Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.444.364 1.969 5.369.475 -944.651Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,25340000 0,00010000 0,30610000 0,05390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-159.646 -55.335 -12.202 1Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-199.557 -69.169 -12.202 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39.911 13.834 0 1Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.911 13.834 0 1Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-159.646 -55.335 -12.202 1TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.284.718 -53.366 5.357.273 -944.650Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.284.718 -53.366 5.357.273 -944.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054507BIST