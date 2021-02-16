***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 / 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir idaresi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme Nedeni4. Geçici vergi beyannamesi ekiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021AçıklamalarKurum Geçici Vergisi Beyannamesi ile Vergi Dairesine verilmiştir, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910125BIST