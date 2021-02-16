***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 18:18
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 / 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir idaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4. Geçici vergi beyannamesi eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi ile Vergi Dairesine verilmiştir, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910125
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
18:056,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
18:058,4530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
18:05404,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,88
|Açılış
|: 404,36
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
|
|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
|
|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
|
|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
|
|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
|
|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
|
|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9719
|6,9771
|% 0,19
|
|Euro
|8,4434
|8,4530
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6658
|9,7142
|% 0,12
|
|Frank
|7,7804
|7,8273
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-17,24
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
|