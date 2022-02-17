***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdarersi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2022AçıklamalarKurum Geçici Vergisi Beyannamesi ile Vergi Dairesine verilmiştir,SPK mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002502BIST