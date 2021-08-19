***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ALİ RIZA İNCEKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdür 0ULUÇ SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdür yardımcısı 0ROBERT BRIAN STEVENS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kurulu üyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviALİ RIZA İNCEKARA Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdürULUÇ SAKA Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdür yardımcısıMURAT ADAM Muhasebe MüdürüGülhan Ovalıoğlu Genel Müdür YardımcısıROBERT BRIAN STEVENS Yönetim kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959443BIST