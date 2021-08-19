***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.08.2021 19:06
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ RIZA İNCEKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdür 0
ULUÇ SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdür yardımcısı 0
ROBERT BRIAN STEVENS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kurulu üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ALİ RIZA İNCEKARA Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdür
ULUÇ SAKA Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdür yardımcısı
MURAT ADAM Muhasebe Müdürü
Gülhan Ovalıoğlu Genel Müdür Yardımcısı
ROBERT BRIAN STEVENS Yönetim kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959443
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0730
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0767
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05488,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,39
|Açılış
|: 488,05
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5194
|8,5210
|% 0,86
|
|Euro
|9,9769
|9,9916
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,5929
|11,6510
|% 0,05
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2645
|2,2759
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,25
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|-2,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
-
17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
-
17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem