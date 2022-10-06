***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı VESTA MENKUL DEĞERER A.Ş.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.TOPLAM 17540874 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)EMRE TEZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 0GÜL AYŞE ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 0EMİR MÜNİR SARPYENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviEMRE TEZMEN Yönetim Kurulu BaşkanıGÜL AYŞE ÇOLAK Yönetim Kurulu Başkan VekiliEMİR MÜNİR SARPYENER Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067941BIST