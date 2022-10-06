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***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2022 13:14
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı VESTA MENKUL DEĞERER A.Ş.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TOPLAM 17540874 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EMRE TEZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 0
GÜL AYŞE ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 0
EMİR MÜNİR SARPYENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
EMRE TEZMEN Yönetim Kurulu Başkanı
GÜL AYŞE ÇOLAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
EMİR MÜNİR SARPYENER Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067941


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CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
KRONT 53,65 79.166.590 % 9,98  
CMBTN 312,20 38.285.064 % 9,97  
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Riyal 4,9295 4,9542 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.696 -16,88  
Altın Gr. 1.013 1.013 -9,86  
Cumhuriyet 6.772 6.874 -65,00  
Tam 6.796 6.868 -63,00  
Yarım 3.312 3.357 -31,00  
Çeyrek 1.659 1.678 -16,00  
Gümüş.Ons 20,09 20,11 -0,55  
Gümüş Gr. 11,99 12,00 -0,35  
B. Petrol 97,81 97,81 3,39  
Seans Raporu 18:05
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