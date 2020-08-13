***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2020 18:40
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13082019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2020
Karar Sayısı
14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükdeki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, mali durumu ve kar ve zararını gerçek ve dürüstçe yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve işletmenin durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikde, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
S a y g ı l a r ı m ı z l a,
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ali Rıza İncekara Uluç Saka
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868772
BIST