***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29102020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/10/2020Karar Sayısı18Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 29.10.2020KARAR SAYISI : 18SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükdeki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, mali durumu ve kar ve zararını gerçek ve dürüstçe yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve işletmenin durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikde, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.S a y g ı l a r ı m ı z l a,BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ali Rıza İncekara Uluç SakaYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesive Genel Müdür ve Genel Müdür Yrdhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884746BIST