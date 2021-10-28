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***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2021 20:28



***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2021
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                        
a) Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükdeki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, mali durumu ve kar ve zararını gerçek ve dürüstçe yansıttığını  işin gelişimi ve performansını ve işletmenin durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikde, dürüstçe yansıttığını  beyan ederiz.
 
                                                                              
                                                                             
 
 
                                                                         S a y g ı l a r ı m ı z l a,                                         
                                                                 
                                                                          BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER  A.Ş.
 
 
 
                                                                         Ali Rıza İncekara              Uluç Saka
                                                                         Yönetim Kurulu Üyesi       Yönetim Kurulu Üyesi    
                                                                         ve Genel Müdür               ve Genel Müdür Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973248


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Altın Gr. 552 552 4,08  
Cumhuriyet 3.649 3.704 45,00  
Tam 3.620 3.711 30,50  
Yarım 1.750 1.795 14,76  
Çeyrek 878 898 7,37  
Gümüş.Ons 24,05 24,09 0,00  
Gümüş Gr. 7,38 7,38 0,04  
B. Petrol 82,66 82,66 -1,21  
Seans Raporu 12:35
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