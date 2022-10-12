***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği
12.10.2022 17:41
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
BGC PARTNERS MENKUL DUL DEĞERLER A.Ş. olarak değiştirilmiştir, ilgili değişiklik 22.09.2022 tarihli 489 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 19.09.2022 tarihi itibari ile tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071248
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0300
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
18:05997,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 997,00
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5729
|18,5790
|% -0,03
|
|Euro
|17,9918
|18,0215
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5417
|20,6448
|% 1,02
|
|Frank
|18,5403
|18,6520
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,93
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,20
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.719
|6.781
|13,00
|
|Yarım
|3.274
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|-2,43
|