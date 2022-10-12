***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanBGC PARTNERS MENKUL DUL DEĞERLER A.Ş. olarak değiştirilmiştir, ilgili değişiklik 22.09.2022 tarihli 489 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 19.09.2022 tarihi itibari ile tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071248BIST