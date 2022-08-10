***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
10.08.2022 18:04
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20 50.000.000 1.196.368 0 51.196.368
Yeni Bakiye
20 50.000.000 1.196.368 0 51.196.368
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.982.131 0 1.982.131
Dağıtılan Temettü
20 58.382 1.137.986 -1.196.368 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 50.000.000 58.382 1.137.986 1.982.131 0 53.178.499
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20 50.000.000 -1.770 -1.770 58.382 1.137.986 4.983.321 0 56.177.919
Yeni Bakiye
20 50.000.000 -1.770 -1.770 58.382 1.137.986 4.983.321 0 56.177.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -2.897 -2.897 -2.897
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20 2.929.125 0 2.929.125
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20 4.983.321 -4.983.321 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 50.000.000 -4.667 -4.667 5.041.703 1.137.986 2.929.125 0 59.104.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.361.301 699.519 0 0
FAKTORİNG GELİRLERİ
4.361.301 699.519
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
3.949.339 677.654
İskontolu
22 1.402.547 673.405
Diğer
22 2.546.792 4.249
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
411.962 21.865
İskontolu
22 161.464 21.765
Diğer
22 250.498 100
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-296.670 0
Diğer Faiz Giderleri
23 -296.670 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.064.631 699.519 0 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.626.635 -2.001.262
Personel Giderleri
24 -1.565.990 -721.910
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
24 -2.142 0
Genel İşletme Giderleri
24 -1.049.024 -1.279.352
Diğer
24 -9.479 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.437.996 -1.301.743 0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
2.505.460 3.951.822
Bankalardan Alınan Faizler
26 1.542.782 3.950.444
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
26 892.253 0
Kambiyo İşlemleri Karı
26 58.880 0
Diğer
26 11.545 1.378
KARŞILIK GİDERLERİ
0 0 0
Özel Karşılıklar
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.210 -11.598
Kambiyo İşlemleri Zararı
26 -5.210 -11.598
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.938.246 2.638.481 0 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.938.246 2.638.481 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.009.121 -656.350
Cari Vergi Karşılığı
21 -954.054 -621.285
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
21 -55.067 -35.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.929.125 1.982.131 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.929.125 1.982.131 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.929.125 1.982.131
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.938.246 2.638.481
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
3.949.339 677.654
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-398.759 -46.900
Alınan Ücret ve Komisyonlar
411.962 21.865
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.505.460 3.951.822
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.568.132 -721.910
Ödenen Vergiler
-287.667 -806.641
Diğer
-673.957 -437.409
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.351.460 -14.331.025
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-33.492.165 -13.622.157
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.114.260 -386.531
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
11.610.162 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-583.717 -322.337
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.413.214 -11.692.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
88.126 -2.474.408
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
88.126 -2.474.408
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.325.088 -14.166.952
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.649.364 51.155.687
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.324.276 36.988.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.929.125 1.982.131
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.897 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.897 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.621 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
724 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.926.228 1.982.131 0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2.253.401 70.875 2.324.276 3.529.187 120.177 3.649.364
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 5.530.000 0 5.530.000 23.175.732 0 23.175.732
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
60.402.993 0 60.402.993 26.910.828 0 26.910.828
Faktoring Alacakları
60.402.993 0 60.402.993 26.910.828 0 26.910.828
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
8 34.872.640 0 34.872.640 14.410.786 0 14.410.786
Diğer Faktoring Alacakları
8 25.530.353 0 25.530.353 12.500.042 0 12.500.042
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
9 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 267.054 0 267.054 204.352 0 204.352
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.577.800 0 2.577.800 2.728.628 0 2.728.628
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
13 671.127 231.316 902.443 370.971 0 370.971
ARA TOPLAM
71.702.375 302.191 72.004.566 56.919.698 120.177 57.039.875
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
71.702.375 302.191 72.004.566 56.919.698 120.177 57.039.875
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
15 11.610.162 0 11.610.162 0 0 0
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
39.986 0 39.986 45.381 0 45.381
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
18 39.986 0 39.986 45.381 0 45.381
CARİ VERGİ BORCU
21 802.289 0 802.289 550.265 0 550.265
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
21 125.023 0 125.023 70.680 0 70.680
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 322.959 0 322.959 85.513 110.117 195.630
ARA TOPLAM
12.900.419 0 12.900.419 751.839 110.117 861.956
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
59.104.147 0 59.104.147 56.177.919 0 56.177.919
Ödenmiş Sermaye
20 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 -4.667 0 -4.667 -1.770 0 -1.770
Kar Yedekleri
5.041.703 0 5.041.703 58.382 0 58.382
Yasal Yedekler
20 307.548 0 307.548 58.382 0 58.382
Olağanüstü Yedekler
20 4.734.155 0 4.734.155 0 0 0
Kar veya Zarar
4.067.111 0 4.067.111 6.121.307 0 6.121.307
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
20 1.137.986 0 1.137.986 1.137.986 0 1.137.986
Dönem Net Kâr veya Zararı
20 2.929.125 0 2.929.125 4.983.321 0 4.983.321
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
72.004.566 0 72.004.566 56.929.758 110.117 57.039.875
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
36.927.561 15.407.523 52.335.084 26.943.856 308.157 27.252.013
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
3.520.404 0 3.520.404 1.983.655 0 1.983.655
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
29 298.500.000 2.500.350 301.000.350 233.500.000 4.282.575 237.782.575
VERİLEN TEMİNATLAR
29 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
29 55.652.255 0 55.652.255 55.103.045 0 55.103.045
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
406.600.220 17.907.873 424.508.093 329.530.556 4.590.732 334.121.288
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054286
BIST