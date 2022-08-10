***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 50.000.000 1.196.368 0 51.196.368Yeni Bakiye20 50.000.000 1.196.368 0 51.196.368Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.982.131 0 1.982.131Dağıtılan Temettü20 58.382 1.137.986 -1.196.368 0 0Dönem Sonu Bakiyeler20 50.000.000 58.382 1.137.986 1.982.131 0 53.178.499Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 50.000.000 -1.770 -1.770 58.382 1.137.986 4.983.321 0 56.177.919Yeni Bakiye20 50.000.000 -1.770 -1.770 58.382 1.137.986 4.983.321 0 56.177.919Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -2.897 -2.897 -2.897Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20 2.929.125 0 2.929.125Yedeklere Aktarılan Tutarlar20 4.983.321 -4.983.321 0Dönem Sonu Bakiyeler20 50.000.000 -4.667 -4.667 5.041.703 1.137.986 2.929.125 0 59.104.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ4.361.301 699.519 0 0FAKTORİNG GELİRLERİ4.361.301 699.519Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler3.949.339 677.654İskontolu22 1.402.547 673.405Diğer22 2.546.792 4.249Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar411.962 21.865İskontolu22 161.464 21.765Diğer22 250.498 100FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-296.670 0Diğer Faiz Giderleri23 -296.670 0BRÜT KAR (ZARAR)4.064.631 699.519 0 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.626.635 -2.001.262Personel Giderleri24 -1.565.990 -721.910Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri24 -2.142 0Genel İşletme Giderleri24 -1.049.024 -1.279.352Diğer24 -9.479 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)1.437.996 -1.301.743 0 0DİĞER FAALİYET GELİRLERİ2.505.460 3.951.822Bankalardan Alınan Faizler26 1.542.782 3.950.444Menkul Değerlerden Alınan Faizler26 892.253 0Kambiyo İşlemleri Karı26 58.880 0Diğer26 11.545 1.378KARŞILIK GİDERLERİ0 0 0Özel Karşılıklar0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.210 -11.598Kambiyo İşlemleri Zararı26 -5.210 -11.598NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.938.246 2.638.481 0 0BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.938.246 2.638.481 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.009.121 -656.350Cari Vergi Karşılığı21 -954.054 -621.285Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi21 -55.067 -35.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.929.125 1.982.131 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.929.125 1.982.131 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.929.125 1.982.131Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı3.938.246 2.638.481Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri3.949.339 677.654Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-398.759 -46.900Alınan Ücret ve Komisyonlar411.962 21.865Elde Edilen Diğer Kazançlar2.505.460 3.951.822Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.568.132 -721.910Ödenen Vergiler-287.667 -806.641Diğer-673.957 -437.409Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.351.460 -14.331.025Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-33.492.165 -13.622.157Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış17.114.260 -386.531Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)11.610.162 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-583.717 -322.337Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.413.214 -11.692.544YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller88.126 -2.474.408Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları88.126 -2.474.408FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.325.088 -14.166.952Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.649.364 51.155.687Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.324.276 36.988.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.929.125 1.982.131DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.897 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.897 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.621 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler724 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.926.228 1.982.131 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 2.253.401 70.875 2.324.276 3.529.187 120.177 3.649.364GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 5.530.000 0 5.530.000 23.175.732 0 23.175.732TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)60.402.993 0 60.402.993 26.910.828 0 26.910.828Faktoring Alacakları60.402.993 0 60.402.993 26.910.828 0 26.910.828İskontolu Faktoring Alacakları (Net)8 34.872.640 0 34.872.640 14.410.786 0 14.410.786Diğer Faktoring Alacakları8 25.530.353 0 25.530.353 12.500.042 0 12.500.042ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)9 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 267.054 0 267.054 204.352 0 204.352MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.577.800 0 2.577.800 2.728.628 0 2.728.628YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER13 671.127 231.316 902.443 370.971 0 370.971ARA TOPLAM71.702.375 302.191 72.004.566 56.919.698 120.177 57.039.875SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI71.702.375 302.191 72.004.566 56.919.698 120.177 57.039.875YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 11.610.162 0 11.610.162 0 0 0FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR39.986 0 39.986 45.381 0 45.381Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı18 39.986 0 39.986 45.381 0 45.381CARİ VERGİ BORCU21 802.289 0 802.289 550.265 0 550.265ERTELENMİŞ VERGİ BORCU21 125.023 0 125.023 70.680 0 70.680SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 322.959 0 322.959 85.513 110.117 195.630ARA TOPLAM12.900.419 0 12.900.419 751.839 110.117 861.956SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR59.104.147 0 59.104.147 56.177.919 0 56.177.919Ödenmiş Sermaye20 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20 -4.667 0 -4.667 -1.770 0 -1.770Kar Yedekleri5.041.703 0 5.041.703 58.382 0 58.382Yasal Yedekler20 307.548 0 307.548 58.382 0 58.382Olağanüstü Yedekler20 4.734.155 0 4.734.155 0 0 0Kar veya Zarar4.067.111 0 4.067.111 6.121.307 0 6.121.307Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı20 1.137.986 0 1.137.986 1.137.986 0 1.137.986Dönem Net Kâr veya Zararı20 2.929.125 0 2.929.125 4.983.321 0 4.983.321YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI72.004.566 0 72.004.566 56.929.758 110.117 57.039.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ36.927.561 15.407.523 52.335.084 26.943.856 308.157 27.252.013RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ3.520.404 0 3.520.404 1.983.655 0 1.983.655TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR29 298.500.000 2.500.350 301.000.350 233.500.000 4.282.575 237.782.575VERİLEN TEMİNATLAR29 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER29 55.652.255 0 55.652.255 55.103.045 0 55.103.045NAZIM HESAPLAR TOPLAMI406.600.220 17.907.873 424.508.093 329.530.556 4.590.732 334.121.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054286BIST