***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar27. Dip notDeğişikliğin NedeniDipnotun a ve b maddelerinin başlıkları değiştirilecektir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar01.08.2022 tarihinde yayınlanan finansal raporun 27.dip notunda değişiklik yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053480BIST