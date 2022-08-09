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***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

09.08.2022 15:49
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
27. Dip not
Değişikliğin Nedeni
Dipnotun a ve b maddelerinin başlıkları değiştirilecektir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

01.08.2022 tarihinde yayınlanan finansal raporun 27.dip notunda değişiklik yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053480


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MGROS 66,10 384.898.177 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.038.305 % 9,98  
KONTR 186,60 371.050.782 % 9,96  
OBASE 18,57 245.669.359 % 9,95  
AYES 32,92 1.440.896 % 9,95  
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Frank 18,9643 19,0786 % 1,36  
Riyal 4,7572 4,7811 % 0,14  
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Altın Ons 1.796 1.796 2,18  
Altın Gr. 1.036 1.037 2,96  
Cumhuriyet 6.919 7.023 13,00  
Tam 6.934 7.004 7,00  
Yarım 3.379 3.424 3,00  
Çeyrek 1.695 1.712 2,00  
Gümüş.Ons 20,61 20,65 0,10  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,06  
B. Petrol 96,26 96,26 -0,05  
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