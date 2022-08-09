***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
09.08.2022 15:49
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
27. Dip not
Değişikliğin Nedeni
Dipnotun a ve b maddelerinin başlıkları değiştirilecektir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
01.08.2022 tarihinde yayınlanan finansal raporun 27.dip notunda değişiklik yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053480
BIST
16:242.821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 35,58
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:2417,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0447
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:2418,5107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2330
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:241.036,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.036,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MGROS
|66,10
|384.898.177
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.038.305
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|371.050.782
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.669.359
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.952.696
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.630.263
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.510.506.553
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,50
|1.623.399.488
|% -8,70
|
|THYAO
|59,70
|3.604.524.742
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,40
|2.173.834.527
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,81
|1.687.177.131
|% 3,48
|
|KOZAL
|158,50
|1.623.399.488
|% -8,70
|
|KOZAA
|26,98
|1.510.506.553
|% -9,95
|
|EKGYO
|3,66
|1.439.252.465
|% 5,78
|
|YKBNK
|5,40
|2.173.834.527
|% 3,05
|
|ZOREN
|2,71
|705.242.627
|% 4,63
|
|ODAS
|3,98
|1.035.955.076
|% -5,01
|
|TSKB
|3,37
|665.776.847
|% 3,69
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9294
|17,9378
|% 0,22
|
|Euro
|18,4852
|18,5017
|% 1,23
|
|Sterlin
|21,8554
|21,9650
|% 1,34
|
|Frank
|18,9643
|19,0786
|% 1,36
|
|Riyal
|4,7572
|4,7811
|% 0,14
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,18
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.037
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.023
|13,00
|
|Tam
|6.934
|7.004
|7,00
|
|Yarım
|3.379
|3.424
|3,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,06
|
|B. Petrol
|96,26
|96,26
|-0,05
|
Seans Raporu
16:22
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16:37KLSYN
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 800 adet işlem
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16:36XU100
Endeks 2, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 36, 554.00 milyon TL de
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16:36MIPAZ
Yüzde 6.89 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 268, 559 adet işlem
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16:35ANGEN
Yüzde 5.26 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 592, 093 adet işlem
-
16:34VERTU
Yüzde 7.95 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 477, 942 adet işlem