***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/10/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 300.000.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1165 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210791BIST