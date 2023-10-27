***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracı'na İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.06.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Bien Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 12. Maddesi hükmü ile 24/05/2023 tarih ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 300.000.000.-TL(üçyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2023-6 Borçlanma Aracı İhracı Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210779BIST