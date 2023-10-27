***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.10.2023 12:36
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracı'na İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.06.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Bien Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 12. Maddesi hükmü ile 24/05/2023 tarih ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 300.000.000.-TL(üçyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2023-6 Borçlanma Aracı İhracı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210779
BIST