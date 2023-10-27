***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.10.2023 14:15
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 300.000.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1165 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210790
BIST