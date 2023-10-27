***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 300.000.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1165 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK_Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210790BIST