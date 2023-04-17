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***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

17.04.2023 12:44
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin
 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Derecelendirme raporu ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139211


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CVKMD 139,70 4.980.445 % 10,00  
KOZAA 49,54 1.362.682.561 % 9,99  
KOPOL 32,58 4.050.020 % 9,99  
BURCE 82,15 131.558.289 % 9,97  
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Euro 21,2635 21,2767 % -0,03  
Sterlin 23,9888 24,1091 % 0,16  
Frank 21,5608 21,6907 % -0,02  
Riyal 5,1511 5,1770 % 0,15  
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Altın Ons 2.001 2.001 -2,98  
Altın Gr. 1.247 1.248 0,42  
Cumhuriyet 8.738 8.870 -28,00  
Tam 8.774 8.856 65,00  
Yarım 4.285 4.333 31,00  
Çeyrek 2.143 2.167 16,00  
Gümüş.Ons 25,35 25,37 0,01  
Gümüş Gr. 15,81 15,83 0,04  
B. Petrol 85,72 85,72 -0,59  
Seans Raporu 15:58
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