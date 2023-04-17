***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.04.2023 12:44
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Derecelendirme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139211
BIST
16:005.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,28
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0019,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0331
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
16:0021,2672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0166
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2400
16:001.246,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.246,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler15:58
|KOZAL
|24,64
|2.744.167.086
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.980.445
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.682.561
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|4.050.020
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|131.558.289
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.299.657
|% -10,00
|
|IMASM
|404,00
|91.620.777
|% -8,29
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|PAMEL
|242,20
|34.516.073
|% -7,91
|
|DGGYO
|34,76
|19.820.426
|% -7,65
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.167.086
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.680.359.582
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.682.561
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,54
|1.186.557.759
|% 4,01
|
|EREGL
|35,44
|1.178.123.170
|% -0,73
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.167.086
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,83
|745.513.540
|% -0,58
|
|ISCTR
|12,13
|950.483.616
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,47
|177.374.024
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,24
|711.211.835
|% -0,19
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3820
|19,3833
|% 0,17
|
|Euro
|21,2635
|21,2767
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,9888
|24,1091
|% 0,16
|
|Frank
|21,5608
|21,6907
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1511
|5,1770
|% 0,15
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-2,98
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.248
|0,42
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.774
|8.856
|65,00
|
|Yarım
|4.285
|4.333
|31,00
|
|Çeyrek
|2.143
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,04
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|-0,59
|