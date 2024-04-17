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***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

17.04.2024 16:14
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin
 
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Derecelendirme raporu ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273727


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ATSYH 52,25 5.024.941 % 10,00  
BURCE 237,90 131.597.990 % 9,99  
ATATP 142,00 229.067.301 % 9,99  
KTLEV 155,20 289.389.575 % 9,99  
DOBUR 188,50 52.804.459 % 9,98  
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Dolar 32,5077 32,5128 % 0,19  
Euro 34,5990 34,6131 % 0,20  
Sterlin 40,4808 40,6837 % 0,30  
Frank 35,6078 35,7863 % 0,09  
Riyal 8,6623 8,7058 % 0,04  
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Gümüş ONS 28,64 28,67 % 0,66  
Platin 953,06 954,48 % 0,66  
Paladyum 1.039,33 1.041,70 % 0,66  
Brent Pet. 89,02 89,02 % 0,66  
Altın Ons 2.390,68 2.391,08 % 0,66  
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