***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.04.2024 16:14
***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Derecelendirme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273727
BIST
'
17:409.557
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 9,00
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
17:4032,5128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0613
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
17:4034,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0683
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
17:402.499,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,10
|Açılış
|: 2.499,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|131.597.990
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|229.067.301
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|289.389.575
|% 9,99
|
|DOBUR
|188,50
|52.804.459
|% 9,98
|
|DITAS
|20,88
|52.780.869
|% -10,00
|
|GRNYO
|10,45
|309.567.436
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|84.671.558
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.079.623
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|THYAO
|298,00
|8.642.157.804
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,56
|5.295.250.524
|% 1,87
|
|ISCTR
|12,30
|4.413.720.917
|% 1,15
|
|AKBNK
|56,30
|4.363.160.788
|% 0,81
|
|TUPRS
|186,00
|4.062.625.183
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,30
|4.413.720.917
|% 1,15
|
|ZOREN
|5,86
|1.991.414.571
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,20
|3.666.931.178
|% -4,38
|
|EKGYO
|10,24
|2.022.352.277
|% -4,30
|
|YKBNK
|30,56
|5.295.250.524
|% 1,87
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5077
|32,5128
|% 0,19
|
|Euro
|34,5990
|34,6131
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,4808
|40,6837
|% 0,30
|
|Frank
|35,6078
|35,7863
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6623
|8,7058
|% 0,04
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,64
|28,67
|% 0,66
|
|Platin
|953,06
|954,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,33
|1.041,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,02
|89,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.390,68
|2.391,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55SNICA
Yüzde 7.66 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 198, 547 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 9, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 89, 408.00 milyon TL de
-
17:53DGNMO
Yüzde 5.41 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 591 adet işlem
-
17:52KLKIM
Yüzde 4.62 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 067 adet işlem
-
17:51EKGYO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 355, 459 adet işlem